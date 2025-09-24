Menu
Presidente da AF Braga dá 'aula' a Mourinho. "Criticas? Devia olhar para dentro, Benfica não ataca pelas alas"

24 set, 2025 - 12:35 • Rui Viegas

Manuel Machado reage às criticas à arbitragem por parte do "special one", após o empate do Benfica frente ao Rio Ave, e acrescenta que "quando não se ganha...". Homólogo da Guarda defende igualmente o juiz principal Sérgio Guelho.

"José Mourinho devia também olhar para dentro". Manuel Machado, que no sábado será oficialmente substituido por Pedro Sousa, já eleito para a presidência da Associação de Futebol de Braga, reage desta forma às criticas do "special one" à arbitragem do Benfica-Rio Ave.

Em declarações a Bola Branca, Machado sai em defesa do VAR e AVAR do jogo da Luz, Pedro Ferreira e Nuno Eiras, ambos pertencentes à associação minhota. E com um recado forte para Mourinho, qual aula, dirigida ao técnico dos encarnados. Em causa, sobretudo, está o lance do golo anulado ao Benfica.

"Quando não se ganha a culpa é sempre de alguém. Se disser que o protocolo do VAR tem de ser revisto… é outra questão. Agora, não há dúvida nenhuma que houve um pisão. Se é no dedinho ou no dedão, já não sei", defende.

E continua: "A verdade é que quer Pedro Ferreira, quer o Nuno Eiras, são gente boa e não acredito que tenham a intenção de prejudicar ninguém. O árbitro [em campo] é sempre soberano, foi ver as imagens e confirmou a decisão do VAR e do AVAR", sustenta o histórico dirigente de Braga, antes de pedir a José Mourinho para ser igualmente autocrítico.

"Não basta só apontar o dedo aos outros. É preciso também olhar para dentro e não se pode consentir um golo nos descontos. O José Mourinho tem de olhar para dentro, porque há ali coisas… na primeira parte havia jogadores fora do seu lugar ou desinspirados. E o Benfica tem um grande problema, que é não atacar pelas alas. São situações que o José Mourinho vai ver e rever", argumenta.

Na mesma linha, também em Bola Branca, o seu homólogo da Guarda - a cuja associação pertence o juiz principal da partida desta última terça-feira - rejeita o facto de "Mou" ter dito que Sérgio Guelho não teve personalidade para contrariar a chamada ao monitor, por parte dos elementos que observavam as imagens na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Toda a critica foi unânime em considerar boa a arbitragem de Sérgio Guelho. Em jogos desta envergadura é normal que haja criticas. Falta de personalidade, segundo José Mourinho? Toda a gente reparou no contrário, ele desempenhou a função de acordo com as leis de jogo e não houve criticas abundantes. A massa crítica da arbitragem foi positiva. Quando não se ganha diz-se sempre alguma coisa, mas é unânime que foi uma atuação positiva do árbitro Sérgio Guelho", finaliza Luís Brás.

