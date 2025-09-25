Mourinho falou de Ríos, Peixoto e Benzema. E deixou uma pista: "Lukebakio não tem gasolina para 90km"

Depois do empate caseiro com o Rio Ave, José Mourinho voltou à sala de conferências de imprensa para lançar mais um jogo em casa, agora contra o Gil Vicente (sexta-feira, 20h15), treinado pelo seu antigo jogador César Peixoto. “Não nos vemos desde a final da Champions. Vai ser um prazer.”

Mourinho falou sobre tudo, sobre Lukebakio, Benzema, a opção por Aursnes quando tinha Obrador no banco, o tempo que não tem para treinar e ainda defendeu Richard Ríos, prometendo ajudar o futebolista colombiano.

Taça e Gil Vicente

“Levamos a festa da Taça a Chaves. A equipa está bem, está preparada para amanhã. Podia estar agora a enunciar uma dezena de coisas negativos, o pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treino, a deceção do último resultado, podia enumerar uma série de coisas, mas não o quero fazer.

A equipa está bem. estamos a preparar-nos o melhor possível, agarramo-nos às coisas boas que fizemos. Obviamente, debatemos as coisas más que fizemos. Tenho a convicção que amanhã [sexta-feira] pode ser um dia bom para nós.”

Lukebakio pode entrar na vaga de Barrenechea [viu quinto amarelo vs. Rio Ave)?

“O Lukebakio não tem gasolina para 90 quilómetros, tem gasolina para 45. Se tiver o híbrido, vai um bocadinho mais. Se for só gasolina, não tem. É uma opção que temos de tomar, temos de analisar bem. Hoje é o segundo dia após o jogo, a nível da fadiga é o pior. Amanhã os jogadores vão aparecer em melhores condições, vamos treinar de manhã. Depois disso, tomamos a decisão.”

Benzema pode ser reforço?

“Foi a primeira vez que ouvi o nome e a hipotética possibilidade… Jogámos, num jogo particular, no Algarve contra a sua equipa, conversámos um bocado. A última coisa que está no horizonte do Karim é regressar ao futebol europeu, a uma equipa como a nossa que joga ao mais alto nível. O Karim vai ficar ali, tem sido feliz, tem ganho titulos, tem uma situação económica invejável. Quando se sai nestas idades do futebol europeu de alto nível para ir para o futebol da Arábia Saudita, não penso que o objetivo seja regressar. Jogadores jovens sim, jogadores como o Karim não.”

Aursnes adaptado a lateral-esquerdo com Obrador no banco

“É importante ele estar em campo. É um jogador que permite que tudo aconteça no jogo e temos sempre uma solução alternativa que pode compensar toda a imprevisibilidade que pode acontecer. Preciso de conhecer melhor o Obrador, honestamente. Treinámos muito pouco, uma semana, ele jogou pouco. Obviamente que vi o vídeo contra o Tondela, fui mais atrás, fui vê-lo em jogos no Deportivo. É um jogador que preciso de conhecer melhor.

Prestianni no mundial sub-20?

“Vai ao Mundial sub-20. É importante para ele, é importante para o Benfica também. Temos outras opções, é uma posição em que temos outras opções. Obrigá-lo a ficar e eventualmente não lhe dar muitos minutos não me parece ser uma decisão correta. Acho que toda a gente gosta de jogar na sua seleção.”

Quer jogador com mais presença na área em janeiro?

“Não. Nem sequer penso no mercado de janeiro. Eu disse que o Benfica tem um bom plantel e continuo a achar isso. Os três atacantes são três bons atacantes. Quando digo presença, digo um determinado tipo de fisicalidade, de um jogo diferente, daquele que estes três apresentam.

Quando se joga contra uma muralha defensiva, como a do Rio Ave… estivemos sempre no último terço na segunda parte e eles sempre dentro da área, às vezes não consegues entrar em combinação, apoios, profundidades curtas. Às vezes, a presença de um jogador deste tipo vale um golo e mais dois pontos. Não temos. Longe de mim pensar no mercado, de pensar em pedir alguma coisa. O meu trabalho não é pedir, é desenvolver ao máximo o que temos.”

Jornalista inglês falou-lhe sobre ser menos egocêntrico e sobre o trabalho inacabado em 2000…

“Eu nem comecei o trabalho aqui, estive aqui três meses. É verdade, sinto-me mais e mais focado nos outros. Quem são os outros? Adeptos, direção e jogadores. Penso mais neles do que em mim. É um bom sentimento, honestamente.”

Queixa de APAF

“Tenho de me adaptar. Tem sido uma característica minha, adaptar-me sempre a todos os níveis onde trabalho. A Liga Portuguesa é nova para mim. Tenho muito, muito claro que a ofensa pessoal, pôr em causa a dignidade das pessoas, não o posso fazer. E não o fiz. Se não posso criticar o trabalho de um árbitro da mesma maneira que milhões de pessoas criticam o meu trabalho, não penso que seja muito democratico.

Sinto que não fiz nada que justifique nenhum tipo de ação. Lembro-me de ter dito que o árbitro não teve influência no resultado do jogo. Não disse que o golo [de Otamendi] devia ser validado, disse que era o futebol de hoje. Se é assim, se quiserem ser objetivos, e disserem que é proibido falar dos árbitros, torna a nossa missão mais fácil. Se me disserem que é proibido analisar o trabalho dos árbitros, facilita muito a vida…”

Richard Ríos criticado

“Vejo razões para eu o ajudar muito, para tentar tirar o melhor dele, para não lhe pedir coisas em que ele tem dificuldade. Ou seja, vejo razões para o analisar muito, estar perto dele, para o proteger ao máximo e, ao mesmo tempo, para ele mostrar o que de bom tem e esconda o que de menos bom tem.

No treino, tentámos pedir-lhe coisas nas quais esteja confortável para as pessoas verem o bom jogador que é. Há sempre uma relação direta entre o que as pessoas esperam de um jogador e o preço que se pagou pelo jogador. Quando entra em campo, entra com um autocolante nas costas com os milhões que se pagaram pela sua transferência. O que não vou fazer é ser eu a criar mais pressão no jogador, tudo o contrário. Não quero dizer quem joga, mas o Ríos joga de certeza.”

Villas-Boas disse que vai ser recebido como qualquer treinador do Benfica

“Estou totalmente de acordo com o presidente André. Deve ser assim. Se eu for recebido como todos os treinadores do Benfica, com respeito, educação e sem amor e sem carinho, estou absolutamente de acordo. Sou amigo do presidente do FC Porto, acredito que ele dirá o mesmo. Nós queremos ganhar, eles querem ganhar.”

Árbitros portugueses vs. turcos

“Antes do jogo não falo de árbitros, o que significa que não tenho a intenção de hostilizar ou criar antagonismo ou criar um ambiente negativo, principalmente quando jogo em casa. Nunca falo dos árbitros antes do jogo.”

Vai afinar mais coisas?

“É muito difícil afinar porque, quanto mais jogamos, mais fadiga, o que significa menos trabalho de campo. Afina-se em reunião, em conversa, em grafismo, que é uma coisa na qual eu não acredito. Ajuda analisar. Disse aos jogadores que vamos cometer mais erros, vamos tentar não cometer os mesmos erros.”

Gil Vicente

“Não me fizeram pergunta sobre o Gil Vicente. Parabéns ao César, é um dos meus muitos jogadores que viraram treinador. A equipa é boa, tem dedo de treinador, está bem organizada, não são só jogadores bons, é uma equipa boa enquanto equipa. A última vez que estive com o César foi na final da Champions [em 2004], acho que nunca mais estive com ele. Vai ser um prazer. Vamos lá, precisamos de ganhar. Temos de pensar que vai ser amanhã [sexta-feira].

Lage não via Barreiro como médio defensivo

“O Bruno, seguramente, conhece os jogadores melhor que eu. Ele trabalhou meses, horas e horas. Estou de acordo com o Bruno no sentido de o Leandro ter um bom timing na chegada à área. Se estiver sempre preso e mais posicional, penso que sofre um pouquinho. Mas, por exemplo, na Vila das Aves, quando troquei o Enzo pelo Leandro, ele foi para a posição 6 e é um jogador que é disponível, é um bom soldado, tenta cumprir o que se pede. É rápido, tem uma boa transição defensiva. Pode transformar-se num médio defensivo, mas é perigoso chegando a partir de trás.”