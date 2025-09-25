Rui Costa fala de Félix e Neves e de Mourinho, e rejeita que "tenha feito a cama" a Lage

O presidente do Benfica, Rui Costa, recusou esta quinta-feira que houvesse um plano premeditado para afastar Bruno Lage do comando da equipa para substitui-lo por José Mourinho e assumiu ter “uma excelente relação” com o anterior técnico.

“Se tivéssemos planos para afastar o treinador do Benfica significava que pensávamos que iríamos falhar e o Bruno Lage sabe, pela relação que temos, que isso seria impensável. Teve a ver com o jogo com o Qarabag”, afirmou o líder dos encarnados, em entrevista à TVI e CNN.

De resto, rejeitou igualmente que o diretor-geral Mário Branco “tenha feito a cama a Bruno Lage”, depois de ter trabalhado com José Mourinho nos turcos do Fenerbahçe.

“Com isso querem dizer que Mário Branco tinha feito a cama a Bruno Lage no Benfica e também a Mourinho no Fenerbahçe para este vir para o Benfica. Em nenhuma circunstância havia uma relação inquinada entre o treinador e o diretor-geral. Não houve qualquer desaguisado”, salientou.

O presidente encarnado, que será igualmente candidato às eleições do clube agendadas para 25 de outubro, assumiu ter “uma relação excelente” com Bruno Lage, mas que os “dois amigos tiveram de separar as águas e considerar o que era melhor para o Benfica”, aquando da “derrota muito pesada” com o Qarabag (3-2), para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, explicou que José Mourinho tem “um contrato valioso” com o clube, contudo revelou que “não está acima do que ganhava Roger Schmidt”, técnico que conquistou o último título de campeão, em 2022/23: “É o salário mais baixo desde que José Mourinho saiu de Portugal”.

Os dilemas dos Joões

Rui Costa confirmou ainda que João Félix esteve próximo de regressar ao clube da Luz no último mercado de transferências, mas as intenções benfiquistas esbarraram no poderio financeiro dos sauditas do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.

“Houve uma grade expectativa e procurámos que acontecesse, mas é impossível combater com clubes árabes neste momento. Ele estava determinado a vir para o Benfica enquanto decorreram as negociações com o Chelsea, mas apareceu uma proposta da Arábia Saudita que ele considerou ser irrecusável”, frisou.

Outro tema sensível para os adeptos do Benfica é a saída de João Neves para o Paris Saint-Germain, na temporada passada. Rui Costa é claro: "O Benfica necessita de fazer vendas todos os anos."

"Quem disser o contrário está a mentir. O Benfica estava necessitado naquele momento, mas ao mesmo tempo fez de tudo para ficar com o João Neves. Percebo o adepto quando considera que foi vendido barato. A venda já vai nos 66 milhões de euros e pode chegar aos 70 milhões", explica.

Rui Costa faz até um paralelismo com a sua própria saída da Luz para a Fiorentina, enquanto jogador: "O João não queria sair, nem eu queria em 1994, mas há coisas que não conseguimos acompanhar. As transferências do Benfica têm sido muito altas para a realidade do futebol português, mas não é anormal que um jogador vá ganhar lá fora o que aqui não podemos pagar. Custa-me pela forma como ele joga e pelo benfiquismo dele."