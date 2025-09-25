Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Rui Costa fala de Félix e Neves e de Mourinho, e rejeita que "tenha feito a cama" a Lage

25 set, 2025 - 23:06 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Presidente recandidato às eleições do Benfica revela, em entrevista à TVI e à CNN Portugal, que o salário de José Mourinho "não está acima do que ganhava Roger Schmidt".

A+ / A-

O presidente do Benfica, Rui Costa, recusou esta quinta-feira que houvesse um plano premeditado para afastar Bruno Lage do comando da equipa para substitui-lo por José Mourinho e assumiu ter “uma excelente relação” com o anterior técnico.

“Se tivéssemos planos para afastar o treinador do Benfica significava que pensávamos que iríamos falhar e o Bruno Lage sabe, pela relação que temos, que isso seria impensável. Teve a ver com o jogo com o Qarabag”, afirmou o líder dos encarnados, em entrevista à TVI e CNN.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

De resto, rejeitou igualmente que o diretor-geral Mário Branco “tenha feito a cama a Bruno Lage”, depois de ter trabalhado com José Mourinho nos turcos do Fenerbahçe.

“Com isso querem dizer que Mário Branco tinha feito a cama a Bruno Lage no Benfica e também a Mourinho no Fenerbahçe para este vir para o Benfica. Em nenhuma circunstância havia uma relação inquinada entre o treinador e o diretor-geral. Não houve qualquer desaguisado”, salientou.

O presidente encarnado, que será igualmente candidato às eleições do clube agendadas para 25 de outubro, assumiu ter “uma relação excelente” com Bruno Lage, mas que os “dois amigos tiveram de separar as águas e considerar o que era melhor para o Benfica”, aquando da “derrota muito pesada” com o Qarabag (3-2), para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, explicou que José Mourinho tem “um contrato valioso” com o clube, contudo revelou que “não está acima do que ganhava Roger Schmidt”, técnico que conquistou o último título de campeão, em 2022/23: “É o salário mais baixo desde que José Mourinho saiu de Portugal”.

Os dilemas dos Joões

Rui Costa confirmou ainda que João Félix esteve próximo de regressar ao clube da Luz no último mercado de transferências, mas as intenções benfiquistas esbarraram no poderio financeiro dos sauditas do Al Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.

“Houve uma grade expectativa e procurámos que acontecesse, mas é impossível combater com clubes árabes neste momento. Ele estava determinado a vir para o Benfica enquanto decorreram as negociações com o Chelsea, mas apareceu uma proposta da Arábia Saudita que ele considerou ser irrecusável”, frisou.

Outro tema sensível para os adeptos do Benfica é a saída de João Neves para o Paris Saint-Germain, na temporada passada. Rui Costa é claro: "O Benfica necessita de fazer vendas todos os anos."

"Quem disser o contrário está a mentir. O Benfica estava necessitado naquele momento, mas ao mesmo tempo fez de tudo para ficar com o João Neves. Percebo o adepto quando considera que foi vendido barato. A venda já vai nos 66 milhões de euros e pode chegar aos 70 milhões", explica.

Rui Costa faz até um paralelismo com a sua própria saída da Luz para a Fiorentina, enquanto jogador: "O João não queria sair, nem eu queria em 1994, mas há coisas que não conseguimos acompanhar. As transferências do Benfica têm sido muito altas para a realidade do futebol português, mas não é anormal que um jogador vá ganhar lá fora o que aqui não podemos pagar. Custa-me pela forma como ele joga e pelo benfiquismo dele."

Rui Costa: "Virei presidente para não deixar o Benfica cair. Muitos se esconderam, mas eu não"

Eleições do Benfica

Rui Costa: "Virei presidente para não deixar o Benfica cair. Muitos se esconderam, mas eu não"

Presidente recandidato do Benfica apresenta-se "co(...)

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro.

Além de Rui Costa, já anunciaram a intenção de concorrer ao ato eleitoral o antigo presidente Luís Filipe Vieira, bem como João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e Paulo Parreira.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano