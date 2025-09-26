Benfica apresenta resultado consolidado de 40,7 milhões

O Benfica apresenta, esta sexta-feira, um resultado líquido de 40,7 milhões de euros, relativo ao exercício financeiro de 2024/25.

"Representa uma melhoria de 72,9 milhões de euros (+226,1%) face ao período homólogo, sendo 27,5 milhões de euros atribuíveis ao Sport Lisboa e Benfica e 13,2 milhões de euros imputáveis aos interesses minoritários não controláveis", lê-se no relatório e contas consolidado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



O resultado operacional sem direitos de atletas "atinge um valor positivo de 13,5 milhões de euros", uma melhoria de 40 milhões face ao período homólogo. É o "primeiro resultado operacional (sem direitos de atletas) positivo após seis épocas", desde 2018/19, assinala o Benfica.

Já com direitos de atletas, o resultado chega aos 59,7 milhões de euros positivos, o que significa uma melhoria de 73 milhões.

O Benfica destaca "valores recorde em todas as linhas de receita", como rendimentos com direitos de televisão, prémios da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, que atingiram os 148,4 milhões de euros, receitas associadas aos dias de jogo, "que inclui quotização, corporate e bilhética", e rendimentos provenientes das atividades comerciais, "alicerçadas principalmente nos patrocinadores e no merchandising".

Os rendimentos operacionais com direitos de atletas atingem os 411,5 milhões de euros, "o maior valor de sempre" alcançado pelo Benfica, "ultrapassando pela primeira vez a fasquia dos 400 milhões de euros".

Os gastos operacionais ascendem a 270,5 milhões de euros, um aumento de 7,4%, sem operações com direitos de atletas.

O ativo do Benfica ultrapassa s 568,1 milhões de euros, um aumento de 33,7 milhões (6,3%) face ao período homólogo. Por outro lado, o passivo desce para os 533,0 milhões de euros (menos 1,2%), pode ler-se.