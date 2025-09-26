Menu
  Bola Branca
  26 set, 2025
Benfica

"Cada minuto que passe, o nervosismo dos jogadores do Benfica vai subir, os adeptos estão receosos"

26 set, 2025 - 14:57 • Rui Viegas

A convicção é de Hugo Vieira, antigo avançado dos gilistas e que esteve ligado aos encarnados, em declarações a Bola Branca.

José Mourinho terá mexido na cabeça dos jogadores após o empate caseiro com o Rio Ave e a horas de nova recepção, agora ao Gil Vicente.

A convicção é de Hugo Vieira, antigo avançado dos gilistas e que esteve ligado aos encarnados, em declarações a Bola Branca.

Hugo Vieira dá mesmo um exemplo pessoal, vivido na Luz. “Quando eu estava no Benfica, a primeira reunião foi: ‘pensem no melhor momento das vossas carreiras, as memórias, o sorriso… é esse sorriso que quero, podem parar’.”

Mourinho falou de Ríos, Peixoto e Benzema. E deixou uma pista: "Lukebakio não tem gasolina para 90km"

E continuou: “Dou este exemplo que me marcou. ‘Imaginem como querem estar em maio’… Claro, deu-nos uma motivação muito grande, é um bocadinho nesse sentido. O mister nisso é expert, é uma questão de tempo até o Benfica jogar e ter resultados.”

O Benfica é terceiro da 1ª Liga, o Gil vem logo a seguir, com menos um ponto e entrará em campo para enervar os encarnados no desafio desta noite, na Luz, tentando tirar partido do adiamento ao máximo de um eventual golo da equipa de José Mourinho.

“Cada minuto que passe, o nervosismo vai subir, os jogadores vão ficar mais ansiosos. É um ponto a favor do Gil Vicente, os jogadores e a estrutura do Benfica também sabem que não ganham há três jogos em casa, que os adeptos estão muito receosos. Vai ser um jogo muito interessante também por isso.

Rui Costa fala de Félix, João Neves e Mourinho, e rejeita que "tenha feito a cama" a Lage

Para o Benfica-Gil Vicente desta sexta-feira, Mourinho não conta com Enzo Barrenechea, suspenso, e os lesionados ou em recuperação Manu, Bruma ou Bah.

Os galos viajam até Lisboa sem Carlos Eduardo, Touré, Bamba e Gustavo Varela, este último que está em Barcelos cedido pelo Benfica.

O jogo começa às 20h15 e o relato é na Rádio Renascença (e no site da sua rádio, em rr.pt). Depois deste jogo, o regresso de Mourinho a Stamford Bridge surge ao virar da esquina, num jogo a contar para a segunda jornada da fase liga da Champions.

