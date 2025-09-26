Mourinho: "Benfica neste momento não tem identidade, não é de topo, mas conseguimos os três pontos"

José Mourinho assume que o Benfica, neste momento, não tem qualidade coletiva, nem identidade, e "vive numa zona cinzenta", mas realça que o mais importante frente ao Gil Vicente, a vitória, foi conseguido.

"A equipa neste momento não tem identidade, vive numa zona cinzenta entre ideias do treinador anterior e as minhas. Algumas contradições, que não são fáceis de ultrapassar sem muito trabalho, que é o que não temos oportunidade de fazer. (...) Retirar o que de bom fizemos, que fundamentalmente foi a mentalidade, resiliência, humildade de uma equipa que, neste momento, sabe que não é de topo, não está a top, mas que precisa de pontos e conseguimos os pontos", afirma à BTV.



Análise: "Na globalidade, não é o Benfica que nós queremos. Nem eu, nem os jogadores, nem os adeptos, nem ninguém quer isto. À Benfica foi o esforço, a entrega, a abnegação, eu diria mesmo o sacrifício, porque a equipa está esgotada. Há jogadores que estão verdadeiramente esgotados. O Gil é uma ótima equipa, mas estas ótimas equipas têm uma semana para preparar jogos, para preparar detalhes, para apresentar bolas paradas que não podemos estudar pela surpresa. Enquanto treinador do Leiria, senti isto, tinha uma semana para preparar jogos e depois poder entrar olhos nos olhos dos grandes. Temos jogadores em dificuldades, mas felizmente agora temos três dias para o próximo jogo. Não fomos clarividentes, perdemos muitas bolas, tivemos pouca bola, podíamos ter saído melhor para transições. Ficam os três pontos, que são importantíssimos, o romper de uma série de jogos sem ganhar em casa, e a mentalidade. Sem qualidade individual, sem qualidade de jogo, gente esgotada, mas com caráter. E porque gosto de defender quem é atacado injustamente, o Richard Ríos deixou tudo o que tinha para deixar, deu segurança a uma equipa sem o Enzo [Barrenechea, castigado], com o Fredrik [Aursnes] entre os que sentiram mais dificuldades."

Jogadores cansados: "O Sudakov está em dificuldade, o Schjelderup é o Schjelderup, é um jogador sem 90 minutos, sem intensidade, sem sacrifício nas transições. É um jogador de bola no pé, por isso começámos com ele porque era o que queríamos. O Lukébakio não ia durar, preferi começar com ele e depois olhar para o banco e ver o Leandro Barreiro, com 25 anos, ser o avô dos outros miúdos todos de 18, 19, 20 anos. Para quem está lá dentro, olhar para o banco e ver miúdos é complicado. O Tomás Araújo não é lateral, mas é bom a fechar as transições. Hoje houve mais pragmatismo. Três pontos, que é o mais importante, e finalmente três dias de descanso em vez de dois."

Falta de identidade: "A equipa neste momento não tem identidade, vive numa zona cinzenta entre ideias do treinador anterior e as minhas. Algumas contradições, que não são fáceis de ultrapassar sem muito trabalho, que é o que não temos oportunidade de fazer. Trabalho efetivo de campo não temos. Vamos pensar num jogo de cada vez. Sabemos que jogamos com equipas fortes no seu estádio, mais o Chaves na Taça de Portugal, que não é acessível, mas felizmente não há lesões, o Lukébakio recuperou, hoje serviu de treino, conseguimos descansar o Enzo [castigado], que estava em sério risco de lesão. Retirar o que de bom fizemos, que fundamentalmente foi a mentalidade, resiliência, humildade de uma equipa que, neste momento, sabe que não é de topo, não está a top, mas que precisa de pontos e conseguimos os pontos."