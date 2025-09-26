Por um dedinho se empata, por um dedinho se ganha. Benfica volta às vitórias com reviravolta

O Benfica regressou às vitórias, esta sexta-feira, ao derrotar o Gil Vicente, com reviravolta, por 2-1, na jornada 7 do campeonato.

Tinha sido "por um dedinho pisar outro dedinho" que o Benfica vira um golo ser invalidado pelo videoárbitro, no jogo anterior, e esbarrara num empate com o Rio Ave. Agora, foi por seis centímetros — o comprimento aproximado de um dedo do pé, precisamente — que a equipa de José Mourinho respirou de alívio, ao ver um golo contra si ser anulado.

Mas já lá vamos. Foi o Gil Vicente a golpear primeiro, logo aos 11 minutos. Livre direto sobre a linha da área e Luís Esteves bateu em jeito, fora do alcance de Anatoliy Trubin. Sete minutos depois, contudo, Vangelis Pavlidis aproveitou um ressalto na área para empatar.

Ao minuto 24, Dodi Lukébakio, que se estreou a titular, foi derrubado na área e, na cobrança do penálti, dois minutos depois, Pavlidis não perdoou.

O Gil Vicente voltou a vir do intervalo mais forte e, aos 48 minutos, na sequência de um cruzamento do recém-entrado Joelson Fernandes, Pablo evocou o espírito do pai, Pena, e empurrou a bola para o fundo das redes. Porém, por um dedinho se empate e por um dedinho se ganha e o VAR descortinou um fora de jogo de seis centímetros do avançado.

Até ao final, o Gil insistiu em busca do golo e ainda enviou duas bolas aos ferros, no entanto, não conseguiu restabelecer a igualdade.

O Benfica volta às vitórias, depois do empate (1-1) com o Rio Ave, e arrecada os três pontos. Regressa, à condição, ao segundo lugar, com 17 pontos, a um do FC Porto, que tem menos um jogo. O Gil Vicente é quarto classificado, de forma provisória (pode cair), com 13 pontos.