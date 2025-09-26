Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Por um dedinho se empata, por um dedinho se ganha. Benfica volta às vitórias com reviravolta

26 set, 2025 - 22:18 • Inês Braga Sampaio

Um bis de Pavlidis deu a volta ao golo inaugural do Gil Vicente, num jogo em que a equipa de José Mourinho sofreu muito para vencer, por 2-1, mas volta ao segundo lugar, à condição.

A+ / A-

RECORDE O FILME DO JOGO

O Benfica regressou às vitórias, esta sexta-feira, ao derrotar o Gil Vicente, com reviravolta, por 2-1, na jornada 7 do campeonato.

Tinha sido "por um dedinho pisar outro dedinho" que o Benfica vira um golo ser invalidado pelo videoárbitro, no jogo anterior, e esbarrara num empate com o Rio Ave. Agora, foi por seis centímetros — o comprimento aproximado de um dedo do pé, precisamente — que a equipa de José Mourinho respirou de alívio, ao ver um golo contra si ser anulado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas já lá vamos. Foi o Gil Vicente a golpear primeiro, logo aos 11 minutos. Livre direto sobre a linha da área e Luís Esteves bateu em jeito, fora do alcance de Anatoliy Trubin. Sete minutos depois, contudo, Vangelis Pavlidis aproveitou um ressalto na área para empatar.

Ao minuto 24, Dodi Lukébakio, que se estreou a titular, foi derrubado na área e, na cobrança do penálti, dois minutos depois, Pavlidis não perdoou.

O Gil Vicente voltou a vir do intervalo mais forte e, aos 48 minutos, na sequência de um cruzamento do recém-entrado Joelson Fernandes, Pablo evocou o espírito do pai, Pena, e empurrou a bola para o fundo das redes. Porém, por um dedinho se empate e por um dedinho se ganha e o VAR descortinou um fora de jogo de seis centímetros do avançado.

Até ao final, o Gil insistiu em busca do golo e ainda enviou duas bolas aos ferros, no entanto, não conseguiu restabelecer a igualdade.

O Benfica volta às vitórias, depois do empate (1-1) com o Rio Ave, e arrecada os três pontos. Regressa, à condição, ao segundo lugar, com 17 pontos, a um do FC Porto, que tem menos um jogo. O Gil Vicente é quarto classificado, de forma provisória (pode cair), com 13 pontos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado