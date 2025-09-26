“Quanto é que Rui Costa gastou em treinadores?”: vice de Vieira aponta dedo ao presidente do Benfica

26 set, 2025 - 14:47 • Rui Viegas
Está instalada a guerra de palavras entre as candidaturas de Rui Costa e Luís Filipe Vieira.
O presidente e recandidato do Benfica disse na quinta-feira na TVI/CNN que “há agora maior transparência”.
Bruno Batista, diretor de campanha e concorrente a vice presidente de Vieira, em Bola Branca, dá o troco e começa por lançar mais dúvidas sobre a entrada de José Mourinho nos encarnados.
“Quanto é que o mandato de Rui Costa gastou em treinadores especificamente? Esta transparência não pode ser afirmada, quando diretamente os jornalistas lhe perguntam quanto custou e custa José Mourinho e é dada uma afirmação de que o contrato é menor do que o de Roger Schmidt”, diz.
E acrescenta: “José Mourinho, por deixar a Turquia antes de 31 de dezembro, teve de fazer um pagamento de impostos que poderá ter sido suportado pelo Benfica. Que transparência é esta?”
Lembrado que a expressão “transparência” tinha que ver com casos judiciais, Bruno Batista defende que “à justiça à justiça” e que espera que não haja “nenhum caso de justiça”, pois não quer que ninguém passe “pelo que passámos antes”.
Bruno Batista suporta-se no reconhecimento de Rui Costa de que as contas eram melhores com Vieira. “Como é que é possível achar-se ou haver a ideia de que Luís Filipe Vieira prejudicou o Benfica, quando havia melhores contas, tinha títulos, tinha resultados, íamos ao Marquês, éramos campeões, ganhámos Taças, fomos a finais da Liga Europa…”
E conclui: “Portanto, é uma afirmação que nos faz refletir muito em como é que agora, com piores contas, com o maior investimento de sempre, com treinadores a terem médias de um ano à frente da equipa técnica, que projeto está aqui e que futuro?”