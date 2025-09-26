Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

“Quanto é que Rui Costa gastou em treinadores?”: vice de Vieira aponta dedo ao presidente do Benfica

26 set, 2025 - 14:47 • Rui Viegas

Bruno Batista, diretor de campanha e concorrente a vice presidente de Vieira, em Bola Branca, dá o troco após entrevista de Rui Costa na TVI/CNN.

A+ / A-

Está instalada a guerra de palavras entre as candidaturas de Rui Costa e Luís Filipe Vieira.

O presidente e recandidato do Benfica disse na quinta-feira na TVI/CNN que “há agora maior transparência”.

Bruno Batista, diretor de campanha e concorrente a vice presidente de Vieira, em Bola Branca, dá o troco e começa por lançar mais dúvidas sobre a entrada de José Mourinho nos encarnados.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Quanto é que o mandato de Rui Costa gastou em treinadores especificamente? Esta transparência não pode ser afirmada, quando diretamente os jornalistas lhe perguntam quanto custou e custa José Mourinho e é dada uma afirmação de que o contrato é menor do que o de Roger Schmidt”, diz.

Rui Costa fala de Félix, João Neves e Mourinho, e rejeita que "tenha feito a cama" a Lage

Benfica

Rui Costa fala de Félix, João Neves e Mourinho, e rejeita que "tenha feito a cama" a Lage

Presidente recandidato às eleições do Benfica reve(...)

E acrescenta: “José Mourinho, por deixar a Turquia antes de 31 de dezembro, teve de fazer um pagamento de impostos que poderá ter sido suportado pelo Benfica. Que transparência é esta?”

Lembrado que a expressão “transparência” tinha que ver com casos judiciais, Bruno Batista defende que “à justiça à justiça” e que espera que não haja “nenhum caso de justiça”, pois não quer que ninguém passe “pelo que passámos antes”.

Bruno Batista suporta-se no reconhecimento de Rui Costa de que as contas eram melhores com Vieira. “Como é que é possível achar-se ou haver a ideia de que Luís Filipe Vieira prejudicou o Benfica, quando havia melhores contas, tinha títulos, tinha resultados, íamos ao Marquês, éramos campeões, ganhámos Taças, fomos a finais da Liga Europa…”

E conclui: “Portanto, é uma afirmação que nos faz refletir muito em como é que agora, com piores contas, com o maior investimento de sempre, com treinadores a terem médias de um ano à frente da equipa técnica, que projeto está aqui e que futuro?”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 26 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano