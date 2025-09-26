Vão se apagar as luzes no estádio da Luz para lembrar mortes por doenças cardiovasculares

Metade das luzes do estádio da Luz, em Lisboa, vão apagar-se esta sexta-feira para lembrar as mais de 30 mil mortes por ano por doença cardiovascular em Portugal e insistir na importância da prevenção e rastreio, durante o jogo de SL Benfica e Gil Vicente FC.

A campanha "Mantém o teu coração acesso", da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) em parceria com a Direção-Geral da Saúde, pretende sublinhar a relevância que as doenças cardiovasculares e as suas consequências têm na qualidade de vida da população e na mortalidade.

As luzes que se vão apagar esta sexta-feira à noite no estádio da Luz, com 60 mil lugares, servem para mostrar os "33 mil corações que efetivamente se apagam todos os anos e que 80% da carga da doença cardiovascular pode ser prevenida", disse à Lusa a presidente da SPC, Cristina Gavina.



"Tornou-se um bocadinho clichê dizer que a doença cardiovascular é a principal causa de morte em Portugal. Curiosamente até mais nas mulheres do que nos homens", sublinhando a importância de se perceber que quando os óbitos por doenças cardiovasculares são "mortalidade prematura".

Reconhecendo que o avanço da idade aumenta o risco de mortalidade cardiovascular, pois a pessoa tem mais probabilidade de ter doença, recorda: "a mortalidade antes dos 65 anos é particularmente dominada pela doença cardiovascular e estas são pessoas que são ativas e que ainda estavam muito a tempo de fazer a prevenção".

"Se tivéssemos tomado medidas ao longo da nossa vida isto não estaria a acontecer", acrescentou, sublinhando a importância de cada um conhecer os seus fatores de risco para os poder controlar.

Além de apagar as luzes no estádio, no início do jogo, e de emitir um vídeo sobre a importância da prevenção para reduzir estas mortes evitáveis, serão distribuídos "vouchers" para que cada pessoa possa fazer gratuitamente o rastreio e conhecer os seus "três números mágicos": tensão arterial, glicemia e colesterol.

A campanha vai estar num estádio de futebol em cada um dos dias da 7ªjornada da Liga Portugal. A campanha, que se vai estender até final do ano, surge no âmbito do Dia Mundial do Coração, que se assinala na segunda-feira.

