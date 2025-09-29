"É mentira e revela desespero". Noronha Lopes e Manteigas desmentem organização de protesto na AG

29 set, 2025 - 12:38 • Rui Viegas
João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas, candidatos à presidência do Benfica, desmentem terem organizado protestos na última assembleia geral das águias.
O ex-presidente Luís Filipe Vieira foi assobiado e insultado quando tentou tomar a palavra na Assembleia Geral, enquanto que o presidente Rui Costa viu as contas do clube serem chumbadas pelos sócios.
Não só os dois candidatos, mas também Martim Mayer e Cristóvão Carvalho acusaram Noronha Lopes e Manteigas de promoverem a confusão da assembleia geral. À Renascença, Noronha acusa os rivais de mentir.
"São acusações indignas de um presidente e um ex-presidente. É mentira que a minha lista tenha patrocinado qualquer movimento ou qualquer saída da sala. São sem fundamento e revelam desespero", defende.
Benfica
Ex-presidente e candidato acusa João Noronha Lopes(...)
Já João Diogo Manteigas defende também que "não é líder de qualquer movimento a não ser o da mudança que o Benfica precisa."
"Não acho justo os candidatos acusarem-se entre si, o que aconteceu na assembleia foi a democracia a funcionar, um sócio queria falar e os outros não quiseram ouvir. O que não dignifica o Benfica é termos um sócio impedido de falar numa dada altura, mas depois tudo correu naturalmente", disse.
As eleições do Benfica decorrem a 25 de outubro.