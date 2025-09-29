Menu
"É mentira e revela desespero". Noronha Lopes e Manteigas desmentem organização de protesto na AG

29 set, 2025 - 12:38 • Rui Viegas

Os outros quatro candidatos às eleições do Benfica acusaram Noronha Lopes e João Diogo Manteigas de terem organizado os protestos na última assembleia geral das águias.

João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas, candidatos à presidência do Benfica, desmentem terem organizado protestos na última assembleia geral das águias.

O ex-presidente Luís Filipe Vieira foi assobiado e insultado quando tentou tomar a palavra na Assembleia Geral, enquanto que o presidente Rui Costa viu as contas do clube serem chumbadas pelos sócios.

Não só os dois candidatos, mas também Martim Mayer e Cristóvão Carvalho acusaram Noronha Lopes e Manteigas de promoverem a confusão da assembleia geral. À Renascença, Noronha acusa os rivais de mentir.

"São acusações indignas de um presidente e um ex-presidente. É mentira que a minha lista tenha patrocinado qualquer movimento ou qualquer saída da sala. São sem fundamento e revelam desespero", defende.

Luís Filipe Vieira chama "ataque terrorista" ao que aconteceu na AG do Benfica

Benfica

Luís Filipe Vieira chama "ataque terrorista" ao que aconteceu na AG do Benfica

Ex-presidente e candidato acusa João Noronha Lopes(...)

Já João Diogo Manteigas defende também que "não é líder de qualquer movimento a não ser o da mudança que o Benfica precisa."

"Não acho justo os candidatos acusarem-se entre si, o que aconteceu na assembleia foi a democracia a funcionar, um sócio queria falar e os outros não quiseram ouvir. O que não dignifica o Benfica é termos um sócio impedido de falar numa dada altura, mas depois tudo correu naturalmente", disse.

As eleições do Benfica decorrem a 25 de outubro.

