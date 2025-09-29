José Mourinho: "'I'm not a blue anymore', sou vermelho e quero ganhar"

José Mourinho deixa para trás as memórias e encara a visita ao Chelsea com a ambição de vencer. Ainda assim, admite que, se os ingleses forem melhores que o Benfica, assina "três vezes" o empate a zeros.

"Estou em casa, mas já joguei aqui com o Tottenham, com o Manchester United, com o Inter na Champions, e durante 90 minutos não pensei nem por um segundo onde estava e com quem estava a jogar, de modo algum. Como dizem eles, 'I'm not a blue anymore'. Sou vermelho e quero ganhar", afirma o "Special One", na antecâmara de defrontar o clube com que ganhou (ou autoatribuiu-se), precisamente, esse epíteto.



Palavras de José Mourinho na antevisão do Chelsea-Benfica, da segunda jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Encontro marcado para terça-feira, às 20h00, em Stamford Bridge, com relato em direto e acompanhamento na app e no site da Renascença.

Antevisão: "Estou à espera de duas equipas que querem ganhar. Não acredito que o Chelsea jogue para outra coisa que não seja ganhar. Jogam em casa, perderam o primeiro jogo. E nós, por uma questão de cultura de clube e pela identidade que quero dar progressivamente à equipa, não haverá estádio ou adversário que nos faça pensar de outra maneira. Temos de defender bem para poder ganhar o jogo, mas o objetivo, sob o ponto de vista emocional e a abordagem tática, é tentar ganhar o jogo. Eles perderam em Munique num calendário muito mais acessível do que o nosso. O nosso calendário é mt mais complicado e os pontos que perdemos são pontos que se pensava que iríamos somar. E vamos ter de ir à procura de pontos em todos os sete jogos que temos pela frente. É mais difícil o Chelsea em Stamford Bridge, ou o Real Madrid na Luz, ou o Newcastle em Newcastle? Não consigo honestamente dizer qual é que é mais fácil, mais difícil, mais possível ou menos possível de sacar os pontos. Amanhã temos de ir por eles."

Dimensão europeia do Benfica: "Ter dimensão europeia não significa pensar em ganhar uma competição europeia no imediato. Estamos tão longe disso, até porque a competição acabou de começar, que pensar até nos faz mal. Estamos numa fase em que cada ponto é fundamental, num formato em que todos nós temos pouca experiência. Um formato um bocadinho estranho. Estás numa classificação com tantas equipas contra quem não jogas, que não tens como controlar o teu destino relativamente a essas equipas. Cada ponto é um ponto fundamental e acho que ninguém me levará a mal se eu disser que, olhando para o calendário do Benfica, os três pontos com o Qarabag eram aqueles pontos que seriam à partida a base de construção e depois um ponto aqui, três pontos ali e a qualificação chegará. Estamos numa situação mais complicada em função disso, mas temos de partir para cada jogo com intenção de conseguir pontos."

Semana de trabalho com mais dias: "O trabalho foi não trabalho. Mas esse trabalho não trabalho era a coisa deque os jogadores mais precisavam finalmente tiveram três dias entre jogos. Desde que cheguei os jogos que fiz foi sempre com dois jogos entre jogo e quando isso começa a acumular, chegamos ao jogo com o Gil Vicente com grandes dificuldades, alguns jogadores mesmo com luzes vermelhas. Finalmente tivemos três dias de não trabalho, o trabalho de organização tática para o jogo é mais passivo que ativo no campo. Hoje gostaria de ter treinado no Seixal, mas não foi possível por questão logística. E o treino de hoje eu tinha duas opções. Uma, o treino é aberto, vocês [jornalistas] estão lá e não posso trabalhar taticamente. A segunda opção era só 15 minutos para vocês, mas aberto para as câmaras que estão aí, que fui eu que as pus há muitos anos. O que significa que o treino seria na mesma aberto. Portanto, o treino de hoje é um treino de ativação sem grande trabalho tático. Agora, os jogadores têm grande concentração em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós analisamos. Foi esse trabalho que fizemos ontem, que fizemos hoje e que ainda continuaremos amanhã para tentar estar o melhor possível. Se me perguntarem se eu acredito mais no trabalho de campo, não tem comparação possível. Acredito muito mais no trabalho de campo, mas acho que princípios de organização nós vamos ter e, quando temos princípios de organização e os jogadores estão seguramente focados, acho que temos grandes condições de discutir o jogo, contra uma grandíssima equipa."

Pedro Neto revelou que esteve perto do Benfica quando foi para o Chelsea. Gostava de tê-lo na sua equipa? "Claro que gostava. O Pedro Neto é um dos melhores alas do mundo. O Roberto na seleção nacional é um privilegiado, porque tem não só o Pedro mas três, quatro, cinco jogadores de perfil semelhante. No Benfica não temos tanto esse perfil. Obviamente que gostaria de ter o Pedro, mas está numa realidade completamente diferente a nível económico. É para esquecer. Simplesmente desejar-lhe, como sempre, o melhor e que não tenha lesões, que nos últimos anos foram impeditivas de um crescimento mais rápido. Que amanhã não tenha um grande jogo, mas desejo-lhe o melhor e agradeço as palavras dele."

Como é regressar a casa? "As sensações de chegar aqui não foram assim tão profundas porque eu vivo mesmo aqui. Eu quando estou em Londres, praticamente passo aqui cada dia. Não senti assim muita coisa. E conheço-me bem Conheço-me bem, muitas vezes joguei contra antigas equipas. Já vim aqui com três clubes diferentes. O Benfica será o quarto. É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, penso eu. Que também não me faria mal nenhum. Mas não penso sentir nenhum tipo de antagonismo. Temos objetivos diferentes, consigo isolar-me desse contexto."

Benfica nunca conseguiu vencer o Chelsea em quatro tentativas: "Não me agarro muito a esse tipo de dado. Normalmente as equipas portuguesas não têm grandes resultados com as equipas inglesas porque as equipas inglesas são fortes, com maior intensidade, mais tempo de jogo útil. Em Portugal há muita paragem, muita equipa que em vez de jogar prefere que o adversário não jogue. Portanto, as equipas inglesas normalmente têm um nível acima das nossas a diferentes níveis. Mas claro que acredito."

Assinava 0-0? "Não. Ia para jogo. Se calhar, ao minuto 88, assinava três vezes. Depende do jogo. Eu digo sempre, o empate é ótimo se o adversário for muito melhor que tu. Se o Chelsea for muito melhor que nós, se o Chelsea nos dominar, se o Chelsea nos empurrar para trás, se não nos deixar jogar, se não conseguimos criar nada, o empate assina-se com grande alegria. Não estamos a falar de eliminatórias, acho que qualquer ponto é um ponto que serve. Qualquer ponto te ajuda a atingir o primeiro ou o segundo objetivo. Mas neste momento, vamos jogar."

"Ele vai jogar de início. Não sei quanto tempo, no outro dia 60 e qualquer coisa minutos, veremos amanhã o que o jogo que lhe pede, a intensidade e o ritmo. Mas começa. Prefiro que ele comece a guardá-lo para 30 minutos, quando se calhar ele pode jogar mais que 30. Vamos pô-lo em jogo e logo se vê quanto tempo dura."

É impossível uma equipa portuguesa voltar a ganhar a Liga dos Campeões? "Os formatos mudam. Quando fui campeão europeu a primeira vez [com o FC Porto], foi o formato que durou mais tempo. Grupos de quatro, depois 'oitavos', depois passava-se aos 'quartos'... Houve uma altura em que havia uma equipa por país, depois começou-se a alargar para dar de comer a mais gente e a federações mais importantes. Agora, estamos num formato que ainda estou a aprender a conhecê-lo. Há tanto tubarão a nível económico nesta Europa que cada vez se torna mais difícil para as equipas portuguesas. O Benfica é um gigante. Equiparo o Benfica, ao nível histórico e social, aos maiores clubes da Europa, muito maior que clubes que economicamente são muito mais fortes. Uma coisa é a dimensão do clube, a história, a dimensão social, a cultura. Outra coisa é o poderio económico e, neste momento, no futebol europeu, há clubes muito poderosos economicamente. Mas nós podemos competir com eles no jogo. É por isso que assino o empate: vamos jogar, vamos divertir-nos, vamos competir e vamos tentar ganhar."