  • Bola Branca 18h15
  • 29 set, 2025
MAG do Benfica. Nenhum sócio pode ter "direitos limitados", mas quem queria falar falou

29 set, 2025 - 16:56 • Inês Braga Sampaio

Mesa da Assembleia Geral "lamenta e condena" os incidentes da reunião magna de sábado e informa que as eleições do dia 25 de outubro se realizarão conforme as normas de 2021.

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica sublinha que "nenhum sócio" poderá "ser limitado no exercício dos seus direitos" e informa que as eleições de 25 de outubro se realizarão conforme as normas de 2021, depois do chumbo da proposta de regulamento eleitoral.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O regulamento eleitoral proposto pela direção do Benfica foi chumbado no sábado. Votaram 665 sócios, 30,14% a favor, e 69,86% contra. Nesse sentido, em comunicado, a MAG do Benfica explica agora que as eleições serão regidas "de acordo com as normas não revogadas do Regulamento de 2021, que, à data, mereceu um amplo consenso".

Horas antes, a assembleia geral (AG) do Benfica para discussão e votação do Relatório e Contas da temporada 2024/25 tinha sido suspensa devido a incidentes no interior do pavilhão, quando o antigo presidente e candidato às eleições Luís Filipe Vieira ia discursar.

Luís Filipe Vieira chama "ataque terrorista" ao que aconteceu na AG do Benfica

Benfica

Luís Filipe Vieira chama "ataque terrorista" ao que aconteceu na AG do Benfica

Ex-presidente e candidato acusa João Noronha Lopes(...)

Segundo fonte de uma das candidaturas presente na AG confirmou à Lusa, Luís Filipe Vieira subiu ao palanque do pavilhão do Estádio da Luz para discursar, mas foi imediatamente apupado e assobiado por vários sócios, acabando por não conseguir tomar a palavra.

No comunicado desta segunda-feira, a MAG do Benfica "lamenta e condena os factos e vicissitudes" relatados, contudo, assegura que "todos os sócios que requereram o uso da palavra acabaram por fazê-lo".

"Reforçamos que jamais permitiríamos que assim não fosse", vinca a MAG, que salienta que o Benfica "é uma referência da Democracia portuguesa e um farol da liberdade de expressão, não sendo admissível que nenhum sócio possa ser limitado no exercício dos seus direitos, nomeadamente de requerer o uso da palavra numa assembleia geral".

"É mentira e revela desespero". Noronha Lopes e Manteigas desmentem organização de protesto na AG

Benfica

"É mentira e revela desespero". Noronha Lopes e Manteigas desmentem organização de protesto na AG

Os outros quatro candidatos às eleições do Benfica(...)

"A Mesa sabe que os mais de 250.000 sócios do Sport Lisboa e Benfica com capacidade eleitoral ativa ambicionam umas eleições que cumpram o desígnio fundacional do clube, bem assente na insígnia 'E Pluribus Unum', pelo que (...) assegura que o presente processo será regular, lícito, transparente, auditável, culminando numa manifestação de Democracia que orgulhará todos os benfiquistas", pode ler-se.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro. Há seis pré-candidatos anunciados: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalhão e Martim Mayer.

