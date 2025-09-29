MAG do Benfica. Nenhum sócio pode ter "direitos limitados", mas quem queria falar falou

29 set, 2025 - 16:56 • Inês Braga Sampaio
A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica sublinha que "nenhum sócio" poderá "ser limitado no exercício dos seus direitos" e informa que as eleições de 25 de outubro se realizarão conforme as normas de 2021, depois do chumbo da proposta de regulamento eleitoral.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
O regulamento eleitoral proposto pela direção do Benfica foi chumbado no sábado. Votaram 665 sócios, 30,14% a favor, e 69,86% contra. Nesse sentido, em comunicado, a MAG do Benfica explica agora que as eleições serão regidas "de acordo com as normas não revogadas do Regulamento de 2021, que, à data, mereceu um amplo consenso".
Horas antes, a assembleia geral (AG) do Benfica para discussão e votação do Relatório e Contas da temporada 2024/25 tinha sido suspensa devido a incidentes no interior do pavilhão, quando o antigo presidente e candidato às eleições Luís Filipe Vieira ia discursar.
Benfica
Ex-presidente e candidato acusa João Noronha Lopes(...)
Segundo fonte de uma das candidaturas presente na AG confirmou à Lusa, Luís Filipe Vieira subiu ao palanque do pavilhão do Estádio da Luz para discursar, mas foi imediatamente apupado e assobiado por vários sócios, acabando por não conseguir tomar a palavra.
No comunicado desta segunda-feira, a MAG do Benfica "lamenta e condena os factos e vicissitudes" relatados, contudo, assegura que "todos os sócios que requereram o uso da palavra acabaram por fazê-lo".
"Reforçamos que jamais permitiríamos que assim não fosse", vinca a MAG, que salienta que o Benfica "é uma referência da Democracia portuguesa e um farol da liberdade de expressão, não sendo admissível que nenhum sócio possa ser limitado no exercício dos seus direitos, nomeadamente de requerer o uso da palavra numa assembleia geral".
Benfica
Os outros quatro candidatos às eleições do Benfica(...)
"A Mesa sabe que os mais de 250.000 sócios do Sport Lisboa e Benfica com capacidade eleitoral ativa ambicionam umas eleições que cumpram o desígnio fundacional do clube, bem assente na insígnia 'E Pluribus Unum', pelo que (...) assegura que o presente processo será regular, lícito, transparente, auditável, culminando numa manifestação de Democracia que orgulhará todos os benfiquistas", pode ler-se.
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro. Há seis pré-candidatos anunciados: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalhão e Martim Mayer.