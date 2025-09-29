MAG do Benfica. Nenhum sócio pode ter "direitos limitados", mas quem queria falar falou

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica sublinha que "nenhum sócio" poderá "ser limitado no exercício dos seus direitos" e informa que as eleições de 25 de outubro se realizarão conforme as normas de 2021, depois do chumbo da proposta de regulamento eleitoral. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O regulamento eleitoral proposto pela direção do Benfica foi chumbado no sábado. Votaram 665 sócios, 30,14% a favor, e 69,86% contra. Nesse sentido, em comunicado, a MAG do Benfica explica agora que as eleições serão regidas "de acordo com as normas não revogadas do Regulamento de 2021, que, à data, mereceu um amplo consenso". Horas antes, a assembleia geral (AG) do Benfica para discussão e votação do Relatório e Contas da temporada 2024/25 tinha sido suspensa devido a incidentes no interior do pavilhão, quando o antigo presidente e candidato às eleições Luís Filipe Vieira ia discursar.

Segundo fonte de uma das candidaturas presente na AG confirmou à Lusa, Luís Filipe Vieira subiu ao palanque do pavilhão do Estádio da Luz para discursar, mas foi imediatamente apupado e assobiado por vários sócios, acabando por não conseguir tomar a palavra. No comunicado desta segunda-feira, a MAG do Benfica "lamenta e condena os factos e vicissitudes" relatados, contudo, assegura que "todos os sócios que requereram o uso da palavra acabaram por fazê-lo". "Reforçamos que jamais permitiríamos que assim não fosse", vinca a MAG, que salienta que o Benfica "é uma referência da Democracia portuguesa e um farol da liberdade de expressão, não sendo admissível que nenhum sócio possa ser limitado no exercício dos seus direitos, nomeadamente de requerer o uso da palavra numa assembleia geral".