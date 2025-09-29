"Mourinho já não está focado como antes, nunca se atualizou": a reflexão do treinador do Galatasaray

Okan Buruk, treinador do Galatasaray, defende que José Mourinho "já não está focado como antes" e que é um treinador "que nunca mudou o seu estilo."

O turco levou a melhor sobre o português na época passada na Turquia e foi novamente campeão com o Galatasaray. Em entrevista ao "The Athletic", deixou várias críticas ao atual treinador do Benfica, que orientou até ao mês passado o Fenerbahçe.

"Ele já não está focado como antes, não pensa sobre futebol como antigamente. Ele nunca mudou o seu estilo, nunca se atualizou. Tem um carisma importante, uma personalidade forte, mas em termos de futebol temos de nos atualizar todos os anos. Talvez o problema dele é que não se atualizou e melhorou como treinador", afirma.

Os duelos entre Buruk e Mourinho fizeram faísca na época passada, com o português a ser suspenso por três jogos por apertar o nariz do técnico turco após um jogo para a Taça da Turquia.

No final da época, o sucesso foi do "Gala", que venceu a "dobradinha" e conquistou o título com mais 11 pontos do que o Fenerbahçe de José Mourinho.

"Foi muito difícil [defrontar o Mourinho]. Desde que assinou pele Fenerbahçe que começou logo a falar muito, nós sabíamos o estilo dele, não joga só dentro de campo, quer jogar fora também. Tentou muita coisa, mas no final fomos mais fortes. Eu fui mais forte do que ele. Fomos campeões e vencemos duas vezes no estádio deles. É pena que não vai estar cá este ano, queríamos jogar contra ele mais duas vezes", termina.

Mourinho, de 62 anos, arrancou a época no Fenerbahçe, mas foi despedido após falhar o apuramento para a fase principal da Liga dos Campeões, um duelo precisamente contra o Benfica, que o viria a contratar semanas depois para suceder a Bruno Lage.

O português voltou a Portugal mais de 20 anos depois de ter feito história com o FC Porto, clube pelo qual venceu uma Liga dos Campeões e uma Taça UEFA. É um regresso à casa de partida, pois foi com uma breve passagem nas águias que Mourinho arrancou a carreira de treinador em 2000/01.