"Derrota é derrota" para Mourinho, mas exibição cria "excelente base" para o clássico

José Mourinho é resultadista assumido, por isso, a derrota com o Chelsea, por 1-0, esta terça-feira, não mais é do que isso. No entanto, o treinador do Benfica também considera que "há perder e perder" e que a exibição em Stamford Bridge cria uma "excelente base" para o clássico de domingo.

"Uma derrota não deixa de ser uma derrota, mas depois de perder com o Qarabag com certeza que não quiseram sair de casa no dia seguinte, e amanhã se quiserem ir jantar à Avenida da Liberdade nenhum benfiquista os vai insultar", afirma, em declarações à Sport TV.



O Benfica perdeu com o Chelsea por 1-0 e continua sem pontos na Champions. No domingo, terá pela frente uma deslocação ao Estádio do Dragão, às 21h15, para medir forças com o FC Porto, líder do campeonato, a contar para a oitava jornada. O próximo jogo para a Liga dos Campeões será no terreno do Newcastle, no dia 21 de outubro, às 20h00.

Análise: "Não vou estar com muitos rodeios, uma derrota é sempre uma derrota. Por muito bem que joguemos e por muito imerecida que seja, uma derrota é uma derrota e isso é uma verdade que não quero esconder dos meus jogadores. Mas há perder e perder. Há perder e ter vergonha de sair de casa no dia seguinte, e há perder e ter a sensação de que se fez muitas coisas bem, que se teve atitude, coragem, que se jogou olhos nos olhos contra uma boa equipa, que se perdeu mas que se podia perfeitamente ter conseguido um resultado diferente. Com tão pouco tempo para treinar, termos tantas coisas a que nos agarrarmos... Foi o nosso jogo mais conseguido, a equipa muito estável, muito organizada, sem problemas do ponto de vista tático, sem problemas defensivos, sem o guarda-redes a ser o melhor jogador em campo. Podíamos ter feito golo, temos de fazer. Depois, entramos aquela fase dos 75, em que temos gente cansada, com os três médios amarelados, num jogo que se ia partir, porque nós próprios queríamos parti-lo. Eles fortíssimos nas transições ofensivas. Eu faço mudanças para provocar melhorias, mas eles tinham no banco jogadores melhores que os que tinham em campo. Tenho a sensação, não querendo parecer idiota, que o João Pedro devia ter visto o segundo amarelo muito antes. Na UEFA eles são muito 'by the book'. A bola com o Otamendi parece-me que é o segundo amarelo e o Chelsea no último fim de semana perde exatamente porque joga 20 ou 30 minutos com um jogador a menos, e da maneira que o jogo estava, se isso acontecesse, ia com certeza virar. Aborrecidos com a derrota, mas otimista, porque é uma base de algum crescimento tático e mental. Também já nos apresentámos bastante melhor, porque tivemos três dias. Agora vamos ter quatro dias, o que nos dá possibilidade de chegar bastante melhor."

Autogolo: "É um daqueles golos que frustram, porque a equipa foi tão perfeitinha nas coberturas, no jogo zonal... Foi perfeitinha. Dois jogadores interpretaram o mesmo movimento de penetração. O Dedic vem demasiado dentro quando não era preciso, porque era o Ríos que vai por dentro, e a bola entrou no segundo poste no Garnacho. O Chelsea mete desenhos posicionais e dinâmicas em campo difíceis, têm jogadores que pensam rápido, têm jogadores rapidíssimos com e sem bola. Depois, mudam: tira Garnacho, mete Guitanes e por aí fora. É difícil, mas os rapazes portaram-se bem."

Exibição ajuda a recuperar confiança dos adeptos? "A confiança só se recupera verdadeiramente com bons resultados, mas na ausência disso, uma boa performance... Uma derrota não deixa de ser uma derrota, mas depois de perder com o Qarabag com certeza que não quiseram sair de casa no dia seguinte, e amanhã se quiserem ir jantar à Avenida da Liberdade nenhum benfiquista os vai insultar. Esta mudança de atitude em campo, não só na maneira como enfrenta o jogo, mas também de lutar muito, é positivo. E repito, ainda por cima eu, que sou resultadista: derrota é derrota, mas há perder e perder."

Exibição é boa base para o clássico? "É uma excelente base, o Porto é uma ótima equipa, está num momento fantástico, ganha tudo, marca golos, não sofre golos, tudo lhes corra bem, com muito mérito também. Mas quem chega aqui a Stamford Bridge e joga desta maneira, obviamente que tem de estar preocupado, porque vai defrontar um grande adversário, mas não tem de ter medo do FC Porto, como não teve medo do Chelsea."