Luz recebe jogos em casa da equipa feminina do Benfica na Liga dos Campeões

30 set, 2025 - 17:38 • Inês Braga Sampaio
O Benfica anunciou, esta terça-feira, que os jogos em casa da equipa feminina na fase regular da Liga dos Campeões se realizarão no Estádio da Luz.
As águias vão jogar com o Arsenal, campeão europeu, a 16 de outubro, com o Twente, a 12 de novembro, e com o Paris Saint-Germain, a 17 de dezembro, sempre às 20h00, no estádio principal do clube.
Além destes três jogos na Luz, o Benfica visitará a Juventus, em Itália, a 7 de outubro (17h45), o Paris FC, em França, a 19 de novembro (20h00), e o Barcelona, no dia 10 de dezembro (17h45), em Espanha.
O Benfica é a única equipa portuguesa na Champions. Sporting e Sporting de Braga vão competir na nova Taça Europa.