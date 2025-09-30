Mourinho prova do próprio veneno. Benfica encosta Chelsea às cordas, mas sai derrotado

O Benfica perdeu com o Chelsea, por 1-0, esta terça-feira, no regresso de José Mourinho a Stamford Bridge, em jogo da Liga dos Campeões.

Os encarnados entraram melhor e chegaram a criar grandes apuros ao Chelsea, com Richard Ríos em destaque. E como tantas vezes é no melhor pano que cai a nódoa, foi precisamente o médio colombiano que, depois de cruzamento de Pedro Neto da direita para o segundo poste e desvio de Alejandro Garnacho para o meio, cortou para a própria baliza.

Numa segunda parte muito dividida, ambas as equipas tiveram oportunidades para marcar. No entanto, nem o Benfica conseguiu o golo da igualdade, mesmo após as alterações de Mourinho, que fizeram a equipa crescer, nem o Chelsea conseguiu ampliar a vantagem.

No final, o Benfica tentou de todas as formas e feitios, porém, não conseguiu bater Robert Sánchez. Mourinho provou do próprio veneno, depois de, no jogo anterior, para o campeonato, ter recorrido ao antijogo para segurar a vitória diante de um Gil Vicente que foi superior.

O papel do Benfica inverteu-se e os encarnados somam a segunda derrota em duas jornadas da fase regular da Champions, a primeira de Mourinho no regresso ao clube. Estão entre os últimos classificados, sem pontos. Por outro lado, o Chelsea soma os primeiros três pontos.

No domingo, o Benfica terá pela frente uma deslocação ao Estádio do Dragão, às 21h15, para medir forças com o FC Porto, líder do campeonato, a contar para a oitava jornada. O próximo jogo para a Liga dos Campeões será no terreno do Newcastle, no dia 21 de outubro, às 20h00.