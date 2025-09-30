O último português a ganhar em Stamford Bridge na Europa avisa: "Não é um inferno"

30 set, 2025 - 12:55 • André Maia
A tarefa era difícil. Depois de uma derrota por 3-0 na primeira mão, Gonçalo Feio tinha a árdua tarefa de fazer crer aos jogadores do Legia de Varsóvia, da Polónia, que sim, era mesmo possível ainda eliminar o Chelsea em pleno Stamford Bridge, em Londres. E a chave teria mesmo de passar por essa crença, porque para incorporar rotinas com bola o tempo era escasso.
"A preparação do jogo em termos de trabalho de campo foi limitada, porque nós competíamos de três em três dias e, obviamente, o volume de treino tinha que ser controlado. [...] Por isso é que uma parte importante da preparação foi a parte mental. A parte de irmos sem complexos, sem medo. Essa parte foi muito importante: acreditar que podíamos ganhar em Stamford Bridge". E ganharam mesmo.
Gonçalo Feio, de 35 anos, foi o último treinador português a vencer no terreno do Chelsea, com José Mourinho — que regressa a uma casa que conhece bem —, a poder suceder-lhe. A vitória de 2-1, com um golo do Legia em cada parte e com Cucurella a empatar pelo meio, não foi suficiente para que a formação polaca seguisse para as meias-finais da Conference League. Mas deu grande visibilidade ao técnico luso que lhe valeu inclusive uma entrevista ao "The New York Times".
"Conheça o impetuoso treinador do Legia Varsóvia", escrevia o título, que mencionava outro português: José Mourinho. Na altura, Gonçalo Feio dizia que "o maior" era Mourinho, descrevendo-o como uma inspiração. Hoje, um ano depois, quis o destino que seja Mourinho a treinar o Benfica e a roubar-lhe o estatuto de último treinador luso a vencer em Stamford Bridge. E para Gonçalo Feio, em declarações a Bola Branca, não havia ninguém melhor para o fazer.
"O Benfica, em termos do que é o seu treinador e o controlar a parte mental, acho que dificilmente podia ter melhor. José Mourinho é um mestre no que toca à mentalidade dos jogadores, isso é de sublinhar. Ele foi uma inspiração para a minha geração. Surgiu com uma metodologia muito holística, em diferentes vertentes, muito ligada à ciência do treino: preparação física, preparação tática, preparação mental, e a forma de comunicar para influenciar jogadores, adeptos, tudo. E depois tudo o que representou, tudo o que ganhou, as portas que abriu para os treinadores portugueses", explica a Bola Branca.
E tem a certeza de que o "Special One" vai ser bem recebido naquela que já foi a sua casa. Até porque, diz... não é propriamente um estádio difícil de visitar. "Stamford Bridge não é um entorno muito hostil. Não é um estádio que seja um inferno. É mítico, histórico, os adeptos do Chelsea são exigentes para com a sua equipa, mas não atacam muito a equipa contrária. Honestamente, acho que hoje José Mourinho vai a Stamford Bridge de vermelho em vez de azul, mas será bem recebido pelos títulos que ganhou e pelo que representou", considera.
O antigo treinador do Legia de Varsóvia não quer arriscar dar dicas ao "mestre", mas conta qual a estratégia usada para tentar derrubar o gigante de Londres. "Nós mudámos um bocadinho a forma de pressionar para condicionar a construção do Chelsea mais em cima, mais perto da baliza deles. Isso foi muito importante: empurrámos o jogo para mais longe da nossa baliza. Fomos capazes, com bola, de ter mais personalidade e ser mais fiéis aos nossos princípios, tanto que, quando o Chelsea pressionava, atraíamos, saíamos da pressão e progredíamos pelo corredor central. Até em transições conseguimos ser mais perigosos", explica Gonçalo Feio, que acredita que isso pode ser aplicado ao Benfica também.
"Se o Benfica conseguir atrair e sair da pressão, pode aproveitar esses espaços. Tem jogadores para isso e seguramente terá um plano delineado. Pode surpreender o Chelsea com os espaços que deixa nas costas, porque o sistema de cobertura, sendo muito ao homem, não é tão forte", diz o treinador.
Desta vez, Gonçalo Feio não estará no banco, mas a ver do sofá, onde não tem passado muito tempo apesar de estar sem clube. Depois do sucesso interno na Polónia, a portas de França foram abertas pelo USL Dunkerque, da Ligue 2, para suceder ao também português Luís Castro. As coisas não correram bem e, ainda antes do primeiro jogo oficial, acabou por sair.
"Decidimos terminar rapidamente porque o que se falou e o que me foi proposto não foi o que encontrei. Foi uma desilusão grande, sabia das consequências da decisão de pedir ao clube para sair. Mas não era aquilo que me tinha sido dito", explica Gonçalo Feio, que, apesar disso, não tem ficado parado.
"Um treinador pode estar sem clube, como eu, mas nunca está sem trabalho. O meu trabalho é ver muito futebol, estudar o jogo, diferentes equipas, treinadores, jogadores, ligas, mercados. Muitas viagens, jogos, conversas, análises. Estar dentro do que é estar fora do futebol. Obviamente custa não estar a treinar e competir, mas estou a aproveitar para evoluir, tornar-me melhor em todas as vertentes e preparar-me para o projeto que possa aparecer."
Esta noite o projeto é ver se José Mourinho — o "mestre" — sucede ao "aprendiz" nas vitórias lusas em Stamford Bridge. O Chelsea-Benfica tem relato em direto no site e na aplicação móvel da Renascença.