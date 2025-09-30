O último português a ganhar em Stamford Bridge na Europa avisa: "Não é um inferno"

A tarefa era difícil. Depois de uma derrota por 3-0 na primeira mão, Gonçalo Feio tinha a árdua tarefa de fazer crer aos jogadores do Legia de Varsóvia, da Polónia, que sim, era mesmo possível ainda eliminar o Chelsea em pleno Stamford Bridge, em Londres. E a chave teria mesmo de passar por essa crença, porque para incorporar rotinas com bola o tempo era escasso. "A preparação do jogo em termos de trabalho de campo foi limitada, porque nós competíamos de três em três dias e, obviamente, o volume de treino tinha que ser controlado. [...] Por isso é que uma parte importante da preparação foi a parte mental. A parte de irmos sem complexos, sem medo. Essa parte foi muito importante: acreditar que podíamos ganhar em Stamford Bridge". E ganharam mesmo. Gonçalo Feio, de 35 anos, foi o último treinador português a vencer no terreno do Chelsea, com José Mourinho — que regressa a uma casa que conhece bem —, a poder suceder-lhe. A vitória de 2-1, com um golo do Legia em cada parte e com Cucurella a empatar pelo meio, não foi suficiente para que a formação polaca seguisse para as meias-finais da Conference League. Mas deu grande visibilidade ao técnico luso que lhe valeu inclusive uma entrevista ao "The New York Times". "Conheça o impetuoso treinador do Legia Varsóvia", escrevia o título, que mencionava outro português: José Mourinho. Na altura, Gonçalo Feio dizia que "o maior" era Mourinho, descrevendo-o como uma inspiração. Hoje, um ano depois, quis o destino que seja Mourinho a treinar o Benfica e a roubar-lhe o estatuto de último treinador luso a vencer em Stamford Bridge. E para Gonçalo Feio, em declarações a Bola Branca, não havia ninguém melhor para o fazer. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"O Benfica, em termos do que é o seu treinador e o controlar a parte mental, acho que dificilmente podia ter melhor. José Mourinho é um mestre no que toca à mentalidade dos jogadores, isso é de sublinhar. Ele foi uma inspiração para a minha geração. Surgiu com uma metodologia muito holística, em diferentes vertentes, muito ligada à ciência do treino: preparação física, preparação tática, preparação mental, e a forma de comunicar para influenciar jogadores, adeptos, tudo. E depois tudo o que representou, tudo o que ganhou, as portas que abriu para os treinadores portugueses", explica a Bola Branca. E tem a certeza de que o "Special One" vai ser bem recebido naquela que já foi a sua casa. Até porque, diz... não é propriamente um estádio difícil de visitar. "Stamford Bridge não é um entorno muito hostil. Não é um estádio que seja um inferno. É mítico, histórico, os adeptos do Chelsea são exigentes para com a sua equipa, mas não atacam muito a equipa contrária. Honestamente, acho que hoje José Mourinho vai a Stamford Bridge de vermelho em vez de azul, mas será bem recebido pelos títulos que ganhou e pelo que representou", considera. O antigo treinador do Legia de Varsóvia não quer arriscar dar dicas ao "mestre", mas conta qual a estratégia usada para tentar derrubar o gigante de Londres. "Nós mudámos um bocadinho a forma de pressionar para condicionar a construção do Chelsea mais em cima, mais perto da baliza deles. Isso foi muito importante: empurrámos o jogo para mais longe da nossa baliza. Fomos capazes, com bola, de ter mais personalidade e ser mais fiéis aos nossos princípios, tanto que, quando o Chelsea pressionava, atraíamos, saíamos da pressão e progredíamos pelo corredor central. Até em transições conseguimos ser mais perigosos", explica Gonçalo Feio, que acredita que isso pode ser aplicado ao Benfica também. "Se o Benfica conseguir atrair e sair da pressão, pode aproveitar esses espaços. Tem jogadores para isso e seguramente terá um plano delineado. Pode surpreender o Chelsea com os espaços que deixa nas costas, porque o sistema de cobertura, sendo muito ao homem, não é tão forte", diz o treinador.