Bruno Lage em negociações com o Al-Sadd, do Qatar

01 out, 2025 - 13:42 • João Fonseca
O treinador Bruno Lage estará em negociações com o Al-Sadd, do Qatar, segundo apurou a Renascença.
O técnico de 49 anos já rejeitou uma proposta do Al Ahly, do Egito, e chega agora a possibilidade de rumar ao Médio Oriente.
O Al-Sadd não vence há seis jogos e o treinador espanhol Félix Sánchez estará de saída depois do empate da última noite na receção ao Al Sharjah.
Bruno Lage deixou o Benfica após a derrota com o Qarabag há duas semanas e foi substituído por José Mourinho.
Uma ida para o Qatar poderia representar a terceira experiência no estrangeiro para Lage, depois de passagem pelo Wolverhampton e Botafogo.