  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Benfica

Conheça os nomes da lista de João Diogo Manteigas

01 out, 2025 - 20:50

As eleições do Benfica estão marcadas para dia 25 de outubro.

João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, apresentou a lista completa dos que o acompanham na corrida eleitoral.

Antes dos nomes, o candidato referiu que esta é “uma equipa pensada a dedo, com tempo, com calma. Uma equipa sem vícios do passado, rutura total com o passado”.

Direção

Pedro Plácido Pereira, vice-presidente para a área financeira.

Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades.

José Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para o Associativismo.

Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as infraestruturas.

Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente com departamento jurídico

Luís Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para Estratégia e Planeamento.

Conselho Fiscal

Luís Coradinho Mendes (presidente)

Vera Felisberto (vice-presidente)

Ana Martins (vogal)

Paulo Patrício (vogal)

Paulo Chaves (vogal)

Comissão de Remunerações

Nazir Karmali (presidente)

Mário Baptista (vice-presidente)

Assembleia Geral

João Leite, candidato do Movimento Servir o Benfica

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.

