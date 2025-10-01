Conheça os nomes da lista de João Diogo Manteigas

01 out, 2025 - 20:50
João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, apresentou a lista completa dos que o acompanham na corrida eleitoral.
Antes dos nomes, o candidato referiu que esta é “uma equipa pensada a dedo, com tempo, com calma. Uma equipa sem vícios do passado, rutura total com o passado”.
Direção
Pedro Plácido Pereira, vice-presidente para a área financeira.
Vítor Pataco, vice-presidente para as modalidades.
José Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para o Associativismo.
Ricardo Rodrigues, vice-presidente para as infraestruturas.
Henrique Nogueira Nunes, vice-presidente com departamento jurídico
Luís Manuel Caeiro do Rosário, vice-presidente para Estratégia e Planeamento.
Conselho Fiscal
Luís Coradinho Mendes (presidente)
Vera Felisberto (vice-presidente)
Ana Martins (vogal)
Paulo Patrício (vogal)
Paulo Chaves (vogal)
Comissão de Remunerações
Nazir Karmali (presidente)
Mário Baptista (vice-presidente)
Assembleia Geral
João Leite, candidato do Movimento Servir o Benfica
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.