  Bola Branca 18h15
  01 out, 2025
Benfica

Mayer sugere todos os candidatos juntos no Dragão

01 out, 2025 - 18:05

Apelo deixado esta quarta-feira a poucos dias do FC Porto – Benfica da jornada 8 da I Liga.

Martim Mayer, candidato à presidência do Benfica, deixa um apelo aos restantes candidatos: que estejam todos juntos no Dragão.

“Apelar à direção do SLB para que inclua no protocolo do clube que irá deslocar-se ao Dragão, todos os cinco candidatos anunciados, para que desta forma possamos ver o jogo juntos com o presidente Rui Costa”, escreve.

O candidato recorda o que disse o técnico José Mourinho na final da partida contra o Chelsea: “É um período de grande pressão para os jogadores por causa das eleições, com cinco candidatos, há uma campanha eleitoral a decorrer e os jogadores não conseguem escapar disso. A nível doméstico, eles sentem essa pressão”.

Por isso, Mayer escreve: “Urge contrariar este sentimento dos nossos jogadores e nada melhor do que uma demonstração de união e de benfiquismo para mudar o sentimento do balneário. Vamos reverter a pressão mencionada pelo nosso Treinador José Mourinho, injetar um boost de confiança em cada um dos nossos jogadores e lembrar aos nossos rivais quem nós somos”.

São seis os candidatos à presidência do Benfica nas eleições de 25 de outubro: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

