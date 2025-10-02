"Mourinho é o mais capaz para combater um Porto que respira melhor", garante João Manuel Pinto

João Manuel Pinto não define um favorito para o clássico deste domingo no Dragão. Embora reconheça que o Porto “respira melhor” do que o Benfica, o antigo central – que representou ambos os clubes – dá razão a José Mourinho, quando, apesar da derrota em Stamford Bridge, este se agarra ao jogo frente ao Chelsea para motivar os seus jogadores. “Sim, a equipa deu aqui algumas indicações, respirou e em alguns momentos até jogou bem", nota. "O jogo que aí vem é um clássico e, independentemente desta fase em que o Benfica não está bem, o Porto também sabe perfeitamente que estes jogos são extremamente complicados. O fator caso é importante, é verdade, mas não podemos esquecer que já no ano passado o Benfica chegou ao Dragão e fez o que fez." O que fez foi um 4-1 no Dragão. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o antigo jogador, Mourinho saberá como mentalizar os seus jogadores, numa fase conturbada da vida do SL Benfica em que a equipa entra pressionada no clássico. “A verdade é que, se o Benfica perde no Dragão, fica difícil, não fica impossível, mas fica difícil", sublinha. "Pode haver quebras psicológicas e há estas eleições que também já estão aí à porta e muito se vai dizer. Não intranquiliza os jogadores, porque tanto eles como o seu treinador estão focados naquilo que é o seu trabalho. O Benfica tem de preparar bem esta semana. Certamente que o Mourinho, melhor do que ninguém, é a pessoa mais capacitada e preparada para essas intervenções para estes grandes jogos." Porto com menos tempo de descanso, mas sem fadiga Na opinião de João Manuel Pinto, “o Benfica não tem tantos argumentos como na época passada, perdeu qualidade no centro do terreno” e vai defrontar um FC Porto que “está melhor, porque está em primeiro, está moralizado, pratica bom futebol, faz muitos golos e, quando assim é, respira-se melhor do que provavelmente uma equipa que procura o seu melhor”.