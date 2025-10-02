Menu
FC Porto-Benfica

"Mourinho é o mais capaz para combater um Porto que respira melhor", garante João Manuel Pinto

02 out, 2025 - 16:30 • Eduardo Soares da Silva , Luís Aresta

Para o antigo jogador, Mourinho saberá como mentalizar os seus jogadores, numa fase conturbada da vida do Benfica em que a equipa entra pressionada no clássico.

A+ / A-

João Manuel Pinto não define um favorito para o clássico deste domingo no Dragão. Embora reconheça que o Porto “respira melhor” do que o Benfica, o antigo central – que representou ambos os clubes – dá razão a José Mourinho, quando, apesar da derrota em Stamford Bridge, este se agarra ao jogo frente ao Chelsea para motivar os seus jogadores.

“Sim, a equipa deu aqui algumas indicações, respirou e em alguns momentos até jogou bem", nota. "O jogo que aí vem é um clássico e, independentemente desta fase em que o Benfica não está bem, o Porto também sabe perfeitamente que estes jogos são extremamente complicados. O fator caso é importante, é verdade, mas não podemos esquecer que já no ano passado o Benfica chegou ao Dragão e fez o que fez." O que fez foi um 4-1 no Dragão.

Para o antigo jogador, Mourinho saberá como mentalizar os seus jogadores, numa fase conturbada da vida do SL Benfica em que a equipa entra pressionada no clássico. “A verdade é que, se o Benfica perde no Dragão, fica difícil, não fica impossível, mas fica difícil", sublinha.

"Pode haver quebras psicológicas e há estas eleições que também já estão aí à porta e muito se vai dizer. Não intranquiliza os jogadores, porque tanto eles como o seu treinador estão focados naquilo que é o seu trabalho. O Benfica tem de preparar bem esta semana. Certamente que o Mourinho, melhor do que ninguém, é a pessoa mais capacitada e preparada para essas intervenções para estes grandes jogos."

Porto com menos tempo de descanso, mas sem fadiga

Na opinião de João Manuel Pinto, “o Benfica não tem tantos argumentos como na época passada, perdeu qualidade no centro do terreno” e vai defrontar um FC Porto que “está melhor, porque está em primeiro, está moralizado, pratica bom futebol, faz muitos golos e, quando assim é, respira-se melhor do que provavelmente uma equipa que procura o seu melhor”.

Os encarnados vão apresentar-se no Dragão cinco dias depois do jogo em Londres para a Liga dos Campeões. Já o Porto terá apenas dois dias para recuperar do desafio desta noite frente ao Estrela Vermelha, o que, na opinião de João Manuel Pinto, não será problema por dois motivos: no contexto da época, o desgaste do Benfica é maior e é possível que Francesco Farioli faça alguma gestão da equipa na Liga Europa.

“Acredito que o treinador possa fazer algumas alterações, fazer descansar um ou outro atleta por causa do jogo contra o Benfica, porque é um jogo muito importante para o Porto. Ganhando, o Porto dá um passo muito grande. Mas ainda que joguem aqueles que têm mais minutos, não creio que no domingo estejam cansados, porque nestes jogos o cansaço desaparece completamente, ainda por cima numa fase inicial do campeonato", reflete.

"Não acredito que os jogadores tenham alguma fadiga, mas sim uma vontade tremenda. Querem estar a disputar lá dentro, porque é um clássico, num estádio cheio e querem muito vencer pelo seu clube."

João Manuel Pinto representou o FC Porto entre 1996 e 2000. De seguida, mudou-se para o Benfica onde jogou durante duas épocas. Viria a terminar a carreira de jogador em 2007, na Suíça, ao serviço do Sion. Aos 52 anos de idade, é treinador do Macedo de Cavaleiros, 1.º classificado da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança.

