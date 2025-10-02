"Mourinho é o mais capaz para combater um Porto que respira melhor", garante João Manuel Pinto

02 out, 2025 - 16:30 • Eduardo Soares da Silva , Luís Aresta
João Manuel Pinto não define um favorito para o clássico deste domingo no Dragão. Embora reconheça que o Porto “respira melhor” do que o Benfica, o antigo central – que representou ambos os clubes – dá razão a José Mourinho, quando, apesar da derrota em Stamford Bridge, este se agarra ao jogo frente ao Chelsea para motivar os seus jogadores.
“Sim, a equipa deu aqui algumas indicações, respirou e em alguns momentos até jogou bem", nota. "O jogo que aí vem é um clássico e, independentemente desta fase em que o Benfica não está bem, o Porto também sabe perfeitamente que estes jogos são extremamente complicados. O fator caso é importante, é verdade, mas não podemos esquecer que já no ano passado o Benfica chegou ao Dragão e fez o que fez." O que fez foi um 4-1 no Dragão.
Para o antigo jogador, Mourinho saberá como mentalizar os seus jogadores, numa fase conturbada da vida do SL Benfica em que a equipa entra pressionada no clássico. “A verdade é que, se o Benfica perde no Dragão, fica difícil, não fica impossível, mas fica difícil", sublinha.
"Pode haver quebras psicológicas e há estas eleições que também já estão aí à porta e muito se vai dizer. Não intranquiliza os jogadores, porque tanto eles como o seu treinador estão focados naquilo que é o seu trabalho. O Benfica tem de preparar bem esta semana. Certamente que o Mourinho, melhor do que ninguém, é a pessoa mais capacitada e preparada para essas intervenções para estes grandes jogos."
Na opinião de João Manuel Pinto, “o Benfica não tem tantos argumentos como na época passada, perdeu qualidade no centro do terreno” e vai defrontar um FC Porto que “está melhor, porque está em primeiro, está moralizado, pratica bom futebol, faz muitos golos e, quando assim é, respira-se melhor do que provavelmente uma equipa que procura o seu melhor”.
Os encarnados vão apresentar-se no Dragão cinco dias depois do jogo em Londres para a Liga dos Campeões. Já o Porto terá apenas dois dias para recuperar do desafio desta noite frente ao Estrela Vermelha, o que, na opinião de João Manuel Pinto, não será problema por dois motivos: no contexto da época, o desgaste do Benfica é maior e é possível que Francesco Farioli faça alguma gestão da equipa na Liga Europa.
“Acredito que o treinador possa fazer algumas alterações, fazer descansar um ou outro atleta por causa do jogo contra o Benfica, porque é um jogo muito importante para o Porto. Ganhando, o Porto dá um passo muito grande. Mas ainda que joguem aqueles que têm mais minutos, não creio que no domingo estejam cansados, porque nestes jogos o cansaço desaparece completamente, ainda por cima numa fase inicial do campeonato", reflete.
"Não acredito que os jogadores tenham alguma fadiga, mas sim uma vontade tremenda. Querem estar a disputar lá dentro, porque é um clássico, num estádio cheio e querem muito vencer pelo seu clube."
João Manuel Pinto representou o FC Porto entre 1996 e 2000. De seguida, mudou-se para o Benfica onde jogou durante duas épocas. Viria a terminar a carreira de jogador em 2007, na Suíça, ao serviço do Sion. Aos 52 anos de idade, é treinador do Macedo de Cavaleiros, 1.º classificado da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança.