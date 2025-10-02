Rui Costa. “Não quero é que pisem o Benfica”

O presidente do Benfica, e recandidato, Rui Costa esteve no Now. Reforço do plantel, arbitragem, a polémica das AGs e as palavras de Luís Filipe Vieira sobre o próprio Rui Costa foram alguns dos temas falados.

Reforço do plantel

"Fizemos um investimento forte no que considerávamos ser melhorar. Começando no 11 para depois ir ao restante. Começámos pela contratação do Dedic, depois os dois médios e daí para a frente. Fizemos um mercado assertivo, imponente, com um custo alto, mas trouxemos jogadores de qualidade, internacionais, que possam garantir o Benfica quer desportivamente quer, mais tarde, financeiramente. Naturalmente nenhum plantel está completo sempre. Se for preciso algo em janeiro para reparar, emendar ou reforçar, cá estaremos".

Haverá verba para isso?

"Temos sempre soluções e arranjámos soluções para isso. Essa é uma das partes que tem sido positiva no Benfica, pese embora se fale muito da parte financeira. É importante que os sócios percebam isto. Por muito que se fale na parte financeira do Benfica, o Benfica está muito estável financeiramente. Os resultados deste ano comprovam isso mesmo. Tivemos grandes inversões neste último exercício. Toda uma estratégia aplicada do primeiro dia até hoje. Se precisarmos de melhorar, estaremos sempre prontos".

Críticas à arbitragem

"O presidente do Benfica não tem de responder ao presidente do Sporting, tem de olhar para o futebol português e perceber o que se está a passar. É isso que se está a manifestar. Tivemos de voltar a bater na mesma tecla. Não é a nossa forma de estar, e muitas vezes até sou condenado por falar menos da arbitragem do que os benfiquistas gostariam que falasse. As coisas estão bem visíveis. Na final da Taça, também disseram e cheguei a ouvir que não viram pisadela nenhum que tivesse levado a uma expulsão, quando toda a gente viu. E nós continuamos a ver o que está a passar. Não é o que quero para o futebol português. Muitas vezes até sou contestado por isso. Quero um futebol português mais saudável, não quero é que pisem o Benfica. E neste momento sinto isso. E é esse alarme que estamos a causar no futebol português. Há coisas evidentes, têm havido jogos com muitas evidências sempre para o mesmo lado. O Benfica não pode estar de olhos tapados. O jogo da Taça de Portugal é importante, demasiado marcante para não haver medidas que melhorem o futebol português. O Benfica quer que se melhore o futebol português, que o jogo seja jogado entre os 22 jogadores mais os que vão entrando em campo. Que sejam esses a decidir os jogos, mais ninguém".

Sporting tem sido beneficiado?

"Não estou a acusar A, B, C ou D de beneficiar, estou a relatar evidências. E é sobre essas evidências que quero que o Conselho de Arbitragem observe, que a Liga observe e que a Federação e as entidades reguladoras percebam o que se está a passar. Também não quero os benefícios para o Benfica, quero que os jogos sejam disputados dentro do campo. Só assim é que podemos crescer no nosso futebol. E o que temos assistido não é isso. E portanto, enquanto assistimos a situações dessas, vamos manifestar-nos".

Vieira diz que Rui Costa recebia mais de 200 mil euros por ano para não fazer nada...

"Era... Mas por que razão me teve lá 13 anos? Ele que responda. Só duas notas: já o disse anteriormente que não vou, de maneira nenhuma, entrar em duelos individuais. Sou presidente, não sou só candidato, e tenho essa responsabilidade. Não é isso que os benfiquistas querem. Venho aqui falar do futuro do Benfica, para justificar o que foi o passado, para falar do que serão os próximos quatro anos. E não para entrar em disputas individuais. Tenho alguma mágoa em ouvir algumas coisas. Podia responder de muita forma? Também, podia sim. Mas não vou entrar em disputas e duelos individuais".

Vários candidatos disseram que o que aconteceu na AG foi obra de Noronha Lopes e Manteigas. Partilha dessa opinião?

"Partilho que foi alguma coisa coordenada. Levantarem-se todos ao mesmo tempo tem de ser algo coordenado, não nasceu ao acaso. O que partilho, acima de tudo, é que quem fica manchada é a imagem do Benfica. E isso não pode acontecer. Somos um clube democrático. Não pode ficar manchada a imagem do Benfica só porque estamos no momento eleitoral. Isso não pode atropelar a imagem do Benfica e a democracia do Benfica".

Mas acha que estas duas candidaturas estiveram por trás destas manifestações?

"Quem participou nessa manifestação, ou nesse ato, são pessoas ligadas a duas candidaturas. É fácil dizer-se isso. Mas o que me faz estar mais preocupado e que me preocupou muito na AG, mais do que quem tenha sido ou deixado de ser, foi a imagem que o Benfica deixou naquele dia. Felizmente, na parte da tarde, foram feitos os apelos que tinham de ser feitos".