Nuno Catarino vai ser vice-presidente de Rui Costa

O presidente (e recandidato) do Benfica, Rui Costa, confirma que Nuno Catarino, atual diretor financeiro da SAD, vai ser o seu vice-presidente para a área financeira do clube.

No seu discurso, o atual líder encarnado acrescenta: "Estamos prontos para naquilo que não foi bem feito, recuperar, emendar, seguir em frente, lutar e fazer do Benfica cada vez maior”.

No aniversário da Casa de Vila Nova de Gaia, Rui Costa reafirma que tem como meta “alcançar os 500 milhões de euros de receitas anuais e o objetivo de ultrapassar os 500 mil sócios”.

O antigo jogador refere que o objetivo principal é “voltar a ganhar” e reconhece que conquistar “quatro títulos é pouco”.

As eleições no Benfica estão marcadas para 25 de outubro. São seis os candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.