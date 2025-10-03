Virose ataca plantel do Benfica a dois dias do clássico com o FC Porto

03 out, 2025 - 17:21 • Eduardo Soares da Silva
Uma virose está a atacar o plantel do Benfica e a equipa técnica a dois dias do clássico de domingo com o FC Porto, no Estádio do Dragão.
Vários jogadores e elementos da equipa técnica apresentam dores de cabeça e no corpo.
A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo jornal Record e confirmada pela Renascença.
Apesar das limitações, e de acordo com as informações recolhidas pela Renascença, o Benfica não pondera pedir o adiamento do jogo.
O Porto-Benfica está marcado para as 21h15, de domingo, no Estádio do Dragão.