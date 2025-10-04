Mourinho desvaloriza virose e atira. "E se sairmos a um ponto do FC Porto? Também pode acontecer..."

O treinador do Benfica, José Mourinho, desvaloriza a virose que atacou o plantel dos encarnados após o jogo contra o Chelsea, garante que todos treinaram este sábado e que vão seguir todos para o Porto.

Ponto de situações em relação à virose

"Estados todos bem de saúde, treinámos todos hoje, está tudo bem. Não há ninguém impedido de viajar ou de jogar. Não há ninguém que fique para trás. Vamos todos”.

Jogo diante do Chelsea

“Fizemos um bom jogo em Londres, não fizemos golos, podíamos ter feito, controlamos bem o jogo nas suas diferentes fases, tivemos a capacidade de criar oportunidades, que não marca só pode empatar, mas perdemos. Não há dois jogos iguais, mas se pudéssemos ter o mesmo tipo de controlo amanhã, seria a situação ideal".

Equacionaram o adiamento do jogo?

"Não, começou em Londres. Há um jogador que é o grande culpado, eu sei quem é e brinco com ele [risos], depois fui eu. Foi preocupante há uns dois dias, mas hoje toda a gente treinou. Ainda equacionámos viajar para o Norte separados, mas não será necessário. A tendência é que amanhã estaremos melhor do que hoje. Mas não pensámos no adiamento".

Virose vai implica mexidas no onze?

"Não. Pensámos 'se', mas não passou disso. O dia de hoje era importante para vermos como os jogadores se sentiam, eu próprio queria ver como estava hoje e senti-me normal, os jogadores também. Desde que não haja marcha-atrás, não haverá problemas. O onze? Não lhe respondo. Mas nada que estará relacionado com mais tosse ou vómito”.

As duas equipas vivem momentos diferentes

"Esqueçam a virose, isso não entra para mim na equação. Amanhã depois do jogo nem quero falar de virose, a não ser que de hoje para amanhã perca jogadores fundamentais. O treino decorreu com total normalidade, não houve jogadores com sintomas. Estamos em momentos diferentes óbvios. O FC Porto tem muito trabalho por trás, tiveram pré-época, não jogaram playoffs. Há muito trabalho ali, a equipa está bem, tem uma estrutura óbvia, dinâmicas bem adquiridas, os resultados são consequência do muito trabalho que têm e que nós não temos. Hoje foi dos poucos treinos em que tive a equipa toda, com o handicap de amanhã haver jogo. O trabalho é muito com base na análise e tentar fazer a equipa a crescer. O FC Porto tem uma boa equipa, muito solidificada, com o dedo do treinador. Mas não é favorito por isto".

Froholdt

"Muito bom jogador, já me tinha passado pelos olhos e pelo computador. Trabalha muito, tem chegada na área, é perigoso em bola parada ou chegada à área. Muito bem integrado na dinâmica que o treinador imprime à equipa. Mas temos de ter preocupações com todos".

Benfica pode sair do clássico com uma diferença de 7 pontos para o FC Porto

"E se sairmos a um ponto do FC Porto? Também pode acontecer..."

Schjelderup na Noruega

"A situação é simples, basta olhar para a coisa com um bocadinho de ética. Qualquer dos selecionadores ficará contente quando olho para esta situação. Quando os jogadores do Benfica forem para as seleções não farei um único comentário. A seleção é soberana, que Deus os ajude a não virem lesionados... Agradecia que da outra parte, quando estão no Benfica, no seu local de trabalho, não comentasse. Não entendo como um selecionador faz um comentário sobre um jogador de um clube. Acredito que a maioria dos restantes selecionadores ficará contente com esta minha postura. Estou disponível para conversarmos, mas agradecia que houvesse este respeito quando o jogador é do clube.

O que tem faltado? “Tempo para trabalhar"

Chelsea superior ao FC Porto

"Quando se perde tens de tentar agarrar qualquer coisa de positivo, de motivador, que possa fazer com que a gente que está a olhar para o chão possa receber qualquer coisa de positivo. Não houve intenção negativa em relação ao FC Porto. Posso elogiar mais e dizer que gosto muito da equipa do FC Porto. Mas uma coisa é o campeão do Mundo que joga para ganhar a Premier League e outra que joga na liga portuguesa. São contextos diferentes, a minha equipa fez um bom jogo frente a esta equipa. Se jogámos assim em Stamford Bridge por que não podemos jogar no estádio do FC Porto?"

Mais dias para trabalhar

"Ao nível tático tivemos hoje um dia que nos permitiu trabalhar bem, com baixa intensidade, as nossas ideias. Ao nível emocional é importante que tanta gente nova perceba bem o contexto. Para um treinador que já esteve do lado de lá e está do lado de cá é mais fácil antecipar cenários ao nível emocional. Mesmo que tenham tido clássicos de outros países de onde venham, é importante terem uma boa noção do que este clássico tem".