Juventus dá a volta e Benfica arranca Champions feminina com derrota

A Juventus recebeu e venceu o Benfica, por 2-1, no arranque da Liga dos Campeões feminina.

As águias entraram muito bem e adiantaram-se no marcador logo aos 6 minutos por Lúcia Alves, depois de tabelar com Nycole Raysla. Foi o primeiro golo da lateral que está a volta à melhor forma depois de uma grave lesão na temporada passada.

A Juventus teve uma heroína improvável: uma defesa central.

Cecilia Salvai empatou com um cabeceamento aos 22 minutos e deu a volta ao resultado já na reta final, aos 86. Num pontapé de canto, Catarina Amado ainda penteou a bola, mas a defesa surgiu no coração da área para rematar de primeira para o fundo da baliza.

Também com um renovado formato de liga, à semelhante do que acontece na Champions masculina, o Benfica começou mal.

O Benfica tem mais cinco jogos marcados: recebe o Arsenal, Twente e Paris Saint-Germain e visitará o terreno do Paris FC e Barcelona.