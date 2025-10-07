Rui Costa reduz investigação à transferência de Conti a "erro de serviços"

O presidente do Benfica, Rui Costa, resume a investigação à transferência de German Conti a um "erro de serviços".

Em declarações à imprensa à margem da gala da Federação Portuguesa de Futebol, o dirigente encarnado diz que se trata "de um caso muito simples e que não lesa o Benfica."

"Não é uma situação de corrupção, não é uma situação que tenha a ver com isso. Pode ter havido um erro de serviços, lembrando que não é uma transferência direta para a Rússia. O Benfica tinha uma percentagem e quando recebe uma verba que passa no sistema da FIFA, que passa na instituição bancária, só depois é que é alertado e aí cativa o dinheiro para devolver ao Ministério Público", explica.

O presidente do Benfica pode ser constituído arguido pelo clube ter recebido uma verba de cerca de 76 mil euros pela transferência do defesa Germán Conti.

As águias ficaram com uma percentagem de uma futura venda do defesa, que em 2023 foi vendido pelo Lokomotiv Moscovo para um clube argentino. No entanto, esse pagamento pode ter violado as sanções europeias impostas à Rússia, por causa da guerra na Ucrânia.

A SAD do Lokomotiv é detida, em parte, por entidades ligadas ao Estado russo, nomeadamente o VTB Bank, que está sob sanções internacionais. À data da transferência, o Lokomotiv estava abrangido por sanções internacionais.

Por isso, este pagamento pode ser ilegal, embora tenha sido feito diretamente para o Benfica sem intermediários. Mesmo assim, o Ministério Público está a investigar se houve violação da lei e se poderemos estar, também, perante um caso de branqueamento de capitais.

Rui Costa promete aos sócios que podem "ficar tranquilos" porque o processo "vai ser fechado tão rapidamente como foi aberto."

"Quer-se fazer uma tempestade num copo de água. Infelizmente, é uma situação que tem a ver com a guerra e nada mais. Não há aqui nada que possa representar perigo para o Benfica ou para o Rui Costa. No máximo há um erro de serviços, até porque era o Benfica que estava a receber dinheiro. Um dos objetivos do meu mandato era acabar com o que se vinha a passar no Benfica, não é isto que mancha o que quer que seja", conclui.