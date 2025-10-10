"Benfica é passado". Bruno Lage olha em frente e admite campeonatos periféricos

10 out, 2025 - 18:42 • André Maia , Inês Braga Sampaio
Bruno Lage fecha o livro do Benfica: a Luz é passado e agora o treinador sonha com outros destinos, quiçá até em mercados mais periféricos.
Em conversa com Bola Branca, à saída da cimeira Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, o ex-treinador do Benfica rejeita avaliar a prestação de José Mourinho, mas deixa uma garantia: quer a equipa campeã.
"O que eu tenho acompanhado é o crescimento dos meus meninos. O Benfica é passado. Repito aquilo que disse recentemente: desejo as maiores felicidades aos jogadores, gostava de os ver campeões e desejo a melhor felicidade ao mister José Mourinho", afirma.
Nas eleições de 25 de outubro, Bruno Lage, que é adepto confesso do clube, pede apenas "que se discuta o Benfica da melhor maneira".
Quanto ao futuro, Lage assume que, há três anos, "tinha uma visão completamente diferente, porque estava muito interessado em determinados mercados".
"Tinha treinado o Benfica, tinha treinado o Wolverhampton da Premier League e sentia que precisava de ter mais uma oportunidade ou de uma equipa de topo em Portugal ou, eventualmente, olhar para uma equipa dos melhores campeonatos da Europa. E hoje a perspectiva é completamente diferente, porque as coisas mudaram muito", explica.
Agora, diz o técnico à Renascença, "já podemos olhar e ver que há mercados também que são atrativos e também são competitivos".
"Uma coisa que é importante, e nós, em termos pessoais e familiares, já discutimos isso, é que no próximo passo, vamos juntos. Eu estive fora enquanto adjunto, quando voltei foi quando me casei e os meus meninos nasceram. Eles realmente eram muito novos para andar para trás e para a frente com o pai, mas, neste momento, acho que têm a idade certa para poder viajar e poder até ter experiências a outros níveis", sustenta.
Bruno Lage está sem clube desde o dia 17 de setembro, quando foi despedido do Benfica. Entrou para o seu lugar José Mourinho, que lá se mantém.