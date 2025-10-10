"Benfica é passado". Bruno Lage olha em frente e admite campeonatos periféricos

Bruno Lage fecha o livro do Benfica: a Luz é passado e agora o treinador sonha com outros destinos, quiçá até em mercados mais periféricos.

Em conversa com Bola Branca, à saída da cimeira Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, o ex-treinador do Benfica rejeita avaliar a prestação de José Mourinho, mas deixa uma garantia: quer a equipa campeã.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"O que eu tenho acompanhado é o crescimento dos meus meninos. O Benfica é passado. Repito aquilo que disse recentemente: desejo as maiores felicidades aos jogadores, gostava de os ver campeões e desejo a melhor felicidade ao mister José Mourinho", afirma.

Nas eleições de 25 de outubro, Bruno Lage, que é adepto confesso do clube, pede apenas "que se discuta o Benfica da melhor maneira".

Mercados fora do "Big 5" já atraem

Quanto ao futuro, Lage assume que, há três anos, "tinha uma visão completamente diferente, porque estava muito interessado em determinados mercados".

"Tinha treinado o Benfica, tinha treinado o Wolverhampton da Premier League e sentia que precisava de ter mais uma oportunidade ou de uma equipa de topo em Portugal ou, eventualmente, olhar para uma equipa dos melhores campeonatos da Europa. E hoje a perspectiva é completamente diferente, porque as coisas mudaram muito", explica.

Agora, diz o técnico à Renascença, "já podemos olhar e ver que há mercados também que são atrativos e também são competitivos".

"Uma coisa que é importante, e nós, em termos pessoais e familiares, já discutimos isso, é que no próximo passo, vamos juntos. Eu estive fora enquanto adjunto, quando voltei foi quando me casei e os meus meninos nasceram. Eles realmente eram muito novos para andar para trás e para a frente com o pai, mas, neste momento, acho que têm a idade certa para poder viajar e poder até ter experiências a outros níveis", sustenta.

Bruno Lage está sem clube desde o dia 17 de setembro, quando foi despedido do Benfica. Entrou para o seu lugar José Mourinho, que lá se mantém.