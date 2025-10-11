Sudakov “em dúvida” após lesão no ombro esquerdo

11 out, 2025 - 20:29
O médio criativo Sudakov está “em dúvida” para o próximo jogo do Benfica.
O internacional ucraniano lesionou-se na última partida da seleção no ombro esquerdo e voltou a Lisboa este sábado.
O número 10 encarnado já realizou “exames complementares de diagnóstico” e está confirmado “um traumatismo direto no ombro esquerdo com entorse acromioclavicular ligeira”.
Após as seleções, o Benfica vai jogar para a Taça de Portugal contra o D. Chaves e depois defrontar o Newcastle para a Liga dos Campeões.