  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Benfica

Sudakov “em dúvida” após lesão no ombro esquerdo

11 out, 2025 - 20:29

Internacional ucraniano já realizou exames complementares na Luz depois da lesão ao serviço da seleção.

O médio criativo Sudakov está “em dúvida” para o próximo jogo do Benfica.

O internacional ucraniano lesionou-se na última partida da seleção no ombro esquerdo e voltou a Lisboa este sábado.

O número 10 encarnado já realizou “exames complementares de diagnóstico” e está confirmado “um traumatismo direto no ombro esquerdo com entorse acromioclavicular ligeira”.

Após as seleções, o Benfica vai jogar para a Taça de Portugal contra o D. Chaves e depois defrontar o Newcastle para a Liga dos Campeões.

