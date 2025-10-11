Sudakov lesiona-se e é dispensado pela seleção

O médio ofensivo Heorhiy Sudakov foi dispensado da seleção ucraniana e chega ainda este sábado a Portugal.

O jogador lesionou-se no ombro esquerdo na partida contra a Islândia e vai ser reavaliado pelos médicos do Benfica nas próximas horas.

Sudakov já se deixou fotografar, ainda na seleção, com uma proteção, que apanha clavícula e braço.

Na mensagem, deixada nas redes sociais, o atleta escreveu: "Espero uma recuperação rápida".

A próxima partida do Benfica vai ser contra o D. Chaves para a Taça de Portugal e a seguinte vai ter como adversário o Newcastle, para a Liga dos Campeões.