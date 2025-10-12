Menu
  Bola Branca 18h14
  10 out, 2025
Benfica. Nycole Raysla com “traumatismo cranioencefálico”

12 out, 2025 - 16:19

Avançada encarnada chocou cabeça com cabeça com Erin Seppi, guarda-redes do Valadares Gaia.

O Benfica confirma que Nycole Raysla sofreu um “traumatismo cranioencefálico” no jogo contra o Valadares Gaia.

O clube, acrescenta, que a avançada está “estável e sob observação médica”.

Ao minuto 12 da partida, a avançada Nycole Raysla, do Benfica, e a guarda-redes Erin Seppi, do Valadares, chocaram após lance de bola parada.

A jogadora encarnada perdeu os sentidos e a guardiã ficou a sangrar abundantemente da cabeça.

Depois de vários minutos a serem assistidas, as duas jogadoras foram substituídas. Nycole saiu de maca e Seppi pelo próprio pé.

Cerca de uma hora depois foram transportadas ao hospital. A jogadora do Benfica estava ainda visivelmente combalida, ao entrar na ambulância apoiada num elemento do staff.

  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
