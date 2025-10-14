Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica confirma voto físico e revela ordem das listas

14 out, 2025 - 16:49 • Inês Braga Sampaio

Lista de Martim Mayer é a A; João Diogo Manteigas a C; Cristóvão Carvalho a D; Luís Filipe Vieira a D; João Noronha Lopes a F; e Rui Costa, o presidente recandidato, a G.

A+ / A-

A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica confirma, esta terça-feira, que as eleições aos órgãos sociais de clube e SAD se realizarão no modelo de voto físico. Também é revelada a ordem das listas.

"Face à oposição ao voto eletrónico das listas encabeçadas por João Ferreira Leite, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes, as eleições disputar-se-ão integralmente no modelo tradicional de voto físico, da forma apontada no edital da sua marcação", pode ler-se no site oficial do Benfica.

A MAG atesta que "todas as listas foram admitidas" e adianta a ordem: a lista de Martim Mayer é a A; João Diogo Manteigas a C; Cristóvão Carvalho a D; Luís Filipe Vieira a D; João Noronha Lopes a F; e Rui Costa, o presidente recandidato, a G. Os mandatários das candidaturas serão contactados "de imediato", para a primeira reunião de acompanhamento do processo eleitoral.

O clube refere, ainda, que "os programas eleitorais apresentados serão publicados no site oficial do clube" na quarta-feira, "após o início da campanha".

As eleições do Benfica estão marcadas para o dia 25 de outubro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)