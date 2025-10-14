Noronha Lopes mostra declarações de rendimentos: “Se me tocam na honra, respondo com transparência"

Depois das notícias que sugeriam uma vida empresarial questionável ou pelo menos com pouco sucesso, João Noronha Lopes foi à televisão exibir as declarações de rendimentos desde 2017, altura em que voltou de França.

O candidato à presidência do Benfica mostrou rendimentos a rondar os 23 milhões de euros entre 2017 e 2023.

“Sou um homem sério e que subiu a pulso na vida fruto do meu trabalho”, escreveu nas redes sociais Noronha Lopes, apontado à sucessão de Rui Costa ou pelo menos condenado a uma segunda volta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Se me tocam na honra e na dignidade, respondo com transparência. Quem não deve, não teme. Pelo Benfica acima de tudo.”

De acordo com os papéis entregues na CMTV, os rendimentos de trabalho somam 9,4 milhões de euros durante o período mencionado acima. Quanto a vendas de títulos mobiliários a cifra fixa-se nos 13,8 milhões de euros.

Quanto ao prejuízo das empresas que detém, Noronha Lopes garante que “estava previsto”.

E disse mais: “Na sua esmagadora maioria, a campanha é financiada por mim”. O resto, diz, é financiado por amigos.

“Este conforto financeiro permite-me candidatar-me ao Benfica e ter a consciência tranquila em relação à origem dos meus rendimentos e ao meu futuro financeiro.”

As eleições para a presidência do Benfica vão acontecer no dia 25 de outubro.

A Renascença já entrevistou três candidatos Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e João Diogo Manteigas.