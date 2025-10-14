Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Noronha Lopes mostra declarações de rendimentos: “Se me tocam na honra, respondo com transparência"

14 out, 2025 - 12:12 • Hugo Tavares da Silva

O candidato à presidência do Benfica mostrou rendimentos a rondar os 23 milhões de euros entre 2017 e 2023.

A+ / A-

Depois das notícias que sugeriam uma vida empresarial questionável ou pelo menos com pouco sucesso, João Noronha Lopes foi à televisão exibir as declarações de rendimentos desde 2017, altura em que voltou de França.

O candidato à presidência do Benfica mostrou rendimentos a rondar os 23 milhões de euros entre 2017 e 2023.

“Sou um homem sério e que subiu a pulso na vida fruto do meu trabalho”, escreveu nas redes sociais Noronha Lopes, apontado à sucessão de Rui Costa ou pelo menos condenado a uma segunda volta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Se me tocam na honra e na dignidade, respondo com transparência. Quem não deve, não teme. Pelo Benfica acima de tudo.”

De acordo com os papéis entregues na CMTV, os rendimentos de trabalho somam 9,4 milhões de euros durante o período mencionado acima. Quanto a vendas de títulos mobiliários a cifra fixa-se nos 13,8 milhões de euros.

Quanto ao prejuízo das empresas que detém, Noronha Lopes garante que “estava previsto”.

E disse mais: “Na sua esmagadora maioria, a campanha é financiada por mim”. O resto, diz, é financiado por amigos.

“Este conforto financeiro permite-me candidatar-me ao Benfica e ter a consciência tranquila em relação à origem dos meus rendimentos e ao meu futuro financeiro.”

As eleições para a presidência do Benfica vão acontecer no dia 25 de outubro.

A Renascença já entrevistou três candidatos Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e João Diogo Manteigas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 14 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)