Renascença Renascença
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Benfica

Mourinho. “Acho que controlámos. Mas não estou contente”

17 out, 2025 - 22:00

O Benfica venceu o D. Chaves, por 2-0, e segue em frente na Taça de Portugal.

O treinador do Benfica, José Mourinho, não estava satisfeito com a exibição da equipa, apesar da vitória contra o Chaves para a Taça de Portugal.

A partida

"Acho que controlámos [o jogo]. Mas não estou contente, porque trabalhámos de maneira diferente. Queríamos dar mais intensidade ao jogo ofensivo e fomos lentos. Sentimo-nos sempre tranquilos, o golo cedo veio tranquilizar ainda mais. E passámos demasiado tempo a circular fácil, por fora, a nunca entrar, a procurar pouca profundidade. Na segunda parte foi melhor, jogámos mais no meio-campo adversário com intenção de matar o jogo. Foi o que pedi aos jogadores. Foi pena que tivéssemos acabado com o jogo só perto do final.

Elogios ao Chaves

“Mas de qualquer das maneiras, gosto sempre de falar do adversário quando o adversário tem mérito. São uma boa equipa, o Filipe é um ótimo treinador, muito bem organizados. Nunca é fácil jogar contra linhas assim, tivemos exemplos assim nos últimos jogos de seleções, onde as equipas com menos potencial criaram dificuldades a jogar com linhas de cinco. O objetivo foi conseguido. Digo aos jogadores que a Taça é feita de 'tomba gigantes' e do vencedor. Do resto ninguém se lembra. Este primeiro passo foi dado com alguma tranquilidade"

Ideias de Mourinho

"Posso dizer que nesse espaço de tempo treinei ontem e anteontem. Nos outros dias tivemos cinco ou seis jogadores. Ontem e anteontem treinámos com a equipa que jogou hoje. Fizemos algumas coisas que treinámos, mas com um ritmo mais baixo, seja na pressão, na circulação, ou na procura de profundidade. O trabalho foi pouco, mas as coisas também se passam pelo audiovisual e esperava um bocadinho mais hoje".

