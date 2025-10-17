Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Taça de Portugal

Pavlidis não vai em poupanças e qualifica Benfica para próxima eliminatória

17 out, 2025 - 21:30

Chaves fez boa partida, mas os encarnados foram mais eficazes.

Dois golos de Pavlidis qualificam o Benfica para a próxima eliminatória da Taça de Portugal.

O grego marcou aos 8 e aos 79 minutos ao D. Chaves, equipa da II Liga.

A equipa flaviense ainda assustou, especialmente Samuel Soares, que se mostrou nervoso, e criou algumas boas ocasiões.

Os encarnados continuam sem nota artística e José Mourinho até poupou pouco, com oito titulares de início. Acabou por ser melhor o resultado que a exibição.

Na estatística 10-10 em remates e 4-4 em cantos.

O Benfica vai agora preparar a partida contra o Newcastle para a Liga dos Campeões.

