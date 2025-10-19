Noronha Lopes. “Se ganhar um campeonato em quatro não me vou recandidatar”

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, garante que, se vencer apenas um campeonato no seu mandato, não se recandidata daqui a quatro anos.

Na Casa de Benfica de Paredes, Noronha Lopes deixou a certeza: “Se eu ganhar um campeonato em quatro não me vou recandidatar”.

O candidato acrescentou: “E se me decidisse recandidatar vocês também não votavam em mim”.

“É este nível de exigência que os sócios têm deter”.

João Noronha Lopes aproveitou para falar do atual presidente do clube:

“Tenho muito respeito pelo Rui Costa – que é benfiquista como todos nós. Foi um jogador que eu aprendi a admirar, estive na sua festa de despedida – até tenho um cachecol que diz ‘Obrigado, Rui’ -, mas não pode ser o facto de ser alguém de quem nós gostamos enquanto jogador que desculpa os insucessos do Rui Costa presidente. Se eu tivesse apenas um título nem sequer me apresentava às eleições e não estava à procura de desculpas ou justificações porque o Rui Costa presidente esquece-se que foi vice presidente para o futebol e que antes disso foi diretor desportivo. Esteve lá todos estes anos. Não pode ser o presidente do quase”, referiu.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.