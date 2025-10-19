Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Noronha Lopes. “Se ganhar um campeonato em quatro não me vou recandidatar”

19 out, 2025 - 16:32

Candidato deixou a garantia na casa do Benfica de Paredes.

A+ / A-

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, garante que, se vencer apenas um campeonato no seu mandato, não se recandidata daqui a quatro anos.

Na Casa de Benfica de Paredes, Noronha Lopes deixou a certeza: “Se eu ganhar um campeonato em quatro não me vou recandidatar”.

O candidato acrescentou: “E se me decidisse recandidatar vocês também não votavam em mim”.

“É este nível de exigência que os sócios têm deter”.

João Noronha Lopes aproveitou para falar do atual presidente do clube:

“Tenho muito respeito pelo Rui Costa – que é benfiquista como todos nós. Foi um jogador que eu aprendi a admirar, estive na sua festa de despedida – até tenho um cachecol que diz ‘Obrigado, Rui’ -, mas não pode ser o facto de ser alguém de quem nós gostamos enquanto jogador que desculpa os insucessos do Rui Costa presidente. Se eu tivesse apenas um título nem sequer me apresentava às eleições e não estava à procura de desculpas ou justificações porque o Rui Costa presidente esquece-se que foi vice presidente para o futebol e que antes disso foi diretor desportivo. Esteve lá todos estes anos. Não pode ser o presidente do quase”, referiu.

As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)