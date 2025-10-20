Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 20 out, 2025
Eleições Benfica

Julen Guerrero será o diretor da formação do Benfica, se Manteigas vencer as eleições

20 out, 2025 - 12:54 • Hugo Tavares da Silva

"Com uma carreira brilhante como futebolista internacional – um símbolo do Athletic Club e da seleção espanhola – Julen conseguiu transferir a sua paixão, conhecimento e visão para trabalhar com as novas gerações”, explica a candidatura “Benfica Vencerá”.

É natural de Portugalete, onde nasceu há 51 anos, e foi uma estrela do Athletic Bilbao, o único clube que representou como futebolista. Agora, Julen Guerrero é um trunfo da candidatura à presidência do Benfica de João Diogo Manteigas: será o diretor da formação.

“É com grande orgulho que apresentamos a nossa escolha para diretor desportivo da formação: Julen Guerrero”, escreveu Manteigas no Facebook sobre o antigo selecionador espanhol de sub-15, sub-16 e sub-17.

Já a justificação para a escolha do 41 vezes internacional por Espanha foi a seguinte: “Com uma carreira brilhante como futebolista internacional – um símbolo do Athletic Club e da seleção espanhola – Julen conseguiu transferir a sua paixão, conhecimento e visão para trabalhar com as novas gerações”.

E continuou: “Durante os últimos anos, liderou com sucesso várias categorias inferiores da seleção espanhola, alcançando resultados desportivos de topo e formando jovens talentos que hoje brilham na elite”.

E mais… “Julen chega ao Sport Lisboa e Benfica com uma missão clara: construir uma formação de excelência, capaz de alimentar a equipa principal com identidade, ambição e qualidade. Porque acreditamos num Benfica com futuro e com um projeto de formação europeu de primeira classe”.
No futebol sénior, Guerrero treinou apenas Amorebieta, um clube basco então na terceira divisão.
As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.
