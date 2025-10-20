Julen Guerrero será o diretor da formação do Benfica, se Manteigas vencer as eleições

20 out, 2025 - 12:54 • Hugo Tavares da Silva
É natural de Portugalete, onde nasceu há 51 anos, e foi uma estrela do Athletic Bilbao, o único clube que representou como futebolista. Agora, Julen Guerrero é um trunfo da candidatura à presidência do Benfica de João Diogo Manteigas: será o diretor da formação.
Já a justificação para a escolha do 41 vezes internacional por Espanha foi a seguinte: “Com uma carreira brilhante como futebolista internacional – um símbolo do Athletic Club e da seleção espanhola – Julen conseguiu transferir a sua paixão, conhecimento e visão para trabalhar com as novas gerações”.
Eleições Benfica
E continuou: “Durante os últimos anos, liderou com sucesso várias categorias inferiores da seleção espanhola, alcançando resultados desportivos de topo e formando jovens talentos que hoje brilham na elite”.