Mourinho: "Não trocaria o Benfica por nenhum outro clube no mundo neste momento"

José Mourinho não trocaria o Benfica "por nenhum outro clube do mundo". O treinador português foi questionado se algum dia rejeitou uma proposta do Newcastle e aproveitou para fazer jura de amor às águias.

Em conferência de imprensa em Inglaterra para defrontar o Newcastle, para a Champions, Mourinho garante que o Benfica "vai jogar como se fosse a última oportunidade", embora considera que não seja.

Mourinho falou ainda da ligação de Bobby Robson à cidade e afastou-se das polémicas eleitorais.

O Newcastle-Benfica joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato em direto no site da Renascença.

Jogo com o Newcastle é o último antes das eleições: "Jogar e treinar no Benfica, já por si só, encerra pressão, responsabilidade e não é para todos. Não acho que seja justo e não acho que nós tenhamos de estar preparados para essa pressão das eleições. Preparámos o jogo de Chaves e iremos preparar o jogo de sábado, com o Arouca, esquecendo que existem eleições. O nosso trabalho é outro e é nisso que temos de focar.

Benfica ainda sem pontuar na Champions: "Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã, estarão 15. Se fizemos 15 pontos, qualificamos. O jogo de amanhã não é decisivo, mas jogaremos a pensar que sim, que é a nossa última oportunidade. Mas não será."

Relação Bobby Robson-Newcastle: "Após a sua morte, comecei a sentir a proximidade, que, infelizmente no nosso dia a dia, mesmo com as pessoas que amamos, o dia a dia leva-nos a passar ao lado dessa saudade. Há locais, que abrindo as portas, essas pessoas voltam ao nosso pensamento. Trabalhei com o mister Robson seis anos e não havia um dia que ele não me mostrava a sua paixão pelo Newcastle."

Expectativa para o jogo? "Vencermos. Pode acontecer ganhar amanhã o jogo e dizer que não falta nada para ganhar aqui. Muitas vezes, há um plano de jogo que se consegue por em prática, outras vezes simplesmente não se consegue. Muitas vezes, as pessoas têm a ideia que o plano de jogo foi o errado, mas é o adversário que o fez parecer. Vamos jogar contra uma equipa muito forte, olham para a classificação na Premier e ficam enganados no que toca ao potencial desta equipa. Muito organizados, jogadores escolhidos a dedo para a ideia do Eddie. Equipa tremendamente física, forte no jogo direto, quatro alas rápidos, dois a jogar e dois no banco. É um jogo extremamente complicado para nós, mas também para eles."

St. James Park é especial? "Não só o estádio, o clube, a história, os adeptos e também nos últimos anos, o poderio económico, que lhes permite sair de uma situação complicada e ganhar uma competição em décadas, como aquela que ganharam. Estão a jogar a Liga dos Campeões em duas épocas e vocês sabem que jogar a Champions ao mesmo tempo que a Premier League, é extremamente difícil conseguir uma das posições de acesso. Adoro jogar aqui, mesmo como adversário."

Aceitaria empate? "Antes do jogo, não. Estamos preparados. Ser jogador, treinador do Benfica não é fácil, os adeptos querem boas vitórias e isso é mais do que suficiente para estarmos concentrados e responsabilizados. A questão eleitoral seria uma pressão extra se nos focassemos nela".

Manu Silva está de regresso: "Pensamos que a partir da próxima semana já poderá integrar o trabalho normal. Quase que arriscaria dizer que no final de novembro estará em condições de jogar."

Alguma vez recusou uma proposta do Newcastle? "Nunca recusei o Newcastle. Já recusei alguns clubes, com respeito, mas o Newcastle nunca entrou em contacto comigo. Para ser sincero, eles não precisam de um treinador. Neste momento, não haveria outro clube que me motivasse e me fizesse mais feliz do que o Benfica. Eu não trocaria o Benfica por nenhum outro clube no mundo neste momento".