  Bola Branca 18h16
  21 out, 2025
Benfica sara feridas na Youth League e goleia em Newcastle

21 out, 2025 - 17:34 • Redação

Vitória por 5-1 em Inglaterra permite subida ao 5.º da Liga dos Campeões no escalão de sub-19.

O Benfica foi até ao norte de Inglaterra golear o Newcastle, por 5-1, na terceira jornada da fase de liga da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

A figura do encontro foi o extremo Eduardo Fernandes, de 18 anos, que fez um "hat-trick", com golos aos 35, 67 e 93 minutos de jogo.

Pelo meio, Francisco Silva e Gonçalo Moreira também marcaram para as águias. O golo do Newcastle foi marcado aos 88 minutos por Brayson, quando a partida estava já 4-0 para os encarnados.

O Benfica sara as feridas da última jornada, quando foi goleado em Londres pelo Chelsea por um resultado semelhante, 5-2.

Ainda com muitas partidas por disputar na jornada, o Benfica sobe ao 5.º lugar da Youth League, com seis pontos somados.

