Mourinho: "Não é demagogia barata dizer que ainda nos podemos qualificar"

José Mourinho, treinador do Benfica, acredita que a equipa fez uma boa primeira parte e não merecia estar a perder ao intervalo contra o Newcastle, um jogo que terminou com vitória inglesa por 3-0.

À Sport TV, o técnico acredita que as hipóteses de passagem continuam intactas e que a equipa tem agora de "lavar a cara" nos próximos dois jogos em casa.

O que faltou ao Benfica? "Faltou marcar na primeira parte, que foi equilibrada, mas com mais oportunidades para nós. Tivemos quatro, é dificil criar tanto e não fazer. O resultado era extremamento injusto ao intervalo. O segundo golo muda completamente a direção do jogo, a equipa caiu psicologicamente e veio ao de cima uma diferença muito grande. Sabia que eles tinham motores completamente diferentes dos nossos no banco, se tivéssemos em igualdade podíamos esconder essa diferença de ritmo."

Jogar com Tomás Araújo na esquerda correu bem? "Correu bem, teve um jogo equilibrado, acabámos por não sofrer de bola parada. Mesmo não sofrendo acho que foi evidente que cada bola parada era meio golo, era um domínio de uma equipa com uma fisicalidade incrível. Se imaginarmos o Dahl essa diferença ainda ia ser mais acentuada. A sua qualidade de passe foi sempre boa."

Faltam mais jogadores do perfil de Lukebakio? "É o que é, é o que temos. Sabemos o nosso perfil, de equipa que em competições nacionais domina praticamenete todos os jogos, somos uma equipa com capacidade para lutar por cada ponto e vitória, mas em competições internacionais, sofremos um bocadinho. A equipa na primeira parte fez um bom jogo, criámos o suficente para marcar."

Apuramento ainda é possível? "Ontem disse que não falava à equipa no fim, hoje fi-lo. Disse-lhes que temos 15 pontos para lutar na Champions. Não precisamos de 15 para nos qualificarmos. Acho que entre nove e 11 será suficiente. Não é demagogia barata dizer que podemos qualificar-nos apesar de termos jogos difíceis. Para mim este era o mais difícil, pelas características. Agora temos dois jogos para jogar em casa e temos de limpar a cara. Não interessa que fizemos uma boa primeira parte, nada disso interessa. Aquilo que interessa é que perdemos 3-0 e temos de limpar a cara."