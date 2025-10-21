Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 20 out, 2025
Liga dos Campeões

O que tem de saber para o Newcastle-Benfica desta terça-feira

21 out, 2025 - 09:04 • Lusa

Lisboetas vão defrontar os "magpies" pela terceira vez.

O Benfica visita esta noite o Newcastle e procura conquistar a primeira vitória na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, depois das derrotas nas duas primeiras jornadas.

Após a derrota caseira com o Qarabag (3-2), que ditou a saída de Bruno Lage do comando do Benfica e o regresso de José Mourinho, e na visita ao Chelsea (1-0), o Benfica volta a Inglaterra para jogar em casa do Newcastle, que perdeu em casa do FC Barcelona (2-1) e goleou no terreno do Union St. Gilloise (4-0).

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Desde a chegada de Mourinho, o Benfica apenas perdeu um encontro, na visita ao Chelsea, e interrompeu o ciclo 100% vitorioso do FC Porto, com uma igualdade a zero no Dragão, chegando à visita a St. James Park depois de vencer o Desportivo de Chaves (2-0), da II Liga, em jogo da Taça de Portugal.

O Benfica vai defrontar o Newcastle pela terceira vez, depois de ter vencido em casa (3-1) e empatado a um golo fora, nos quartos de final da Liga Europa de 2012/13, na qual perderia a final para o Chelsea.

O encontro entre os ‘magpies’ e as ‘águias’ está marcado para as 20:00, em St. James Park, e terá arbitragem do polaco Szymon Marciniak.

