"Tens a mania que és mau": Souness não partiu a perna a Tahar num treino do Benfica "porque não quis"

Na primeira época no Chelsea, José Mourinho testou o sabor amargo da derrota contra o antigo clube de Robson e tropeçou na quinta ronda da FA Cup. O único golo do jogo foi de Patrick Kluivert. Os ‘blues’ jogaram contra o Newcastle com alguns suplentes, pois visitavam o Camp Nou para a Champions, três dias depois.
O treinador desse Newcastle era Graeme Souness, o senhor do bigode que treinou o Benfica no final do século XX. Foi por esta ligação improvável entre Benfica, Newcastle e Mourinho que a “Tertúlia Bola Branca” convocou Bruno Basto, o então jovem lateral-esquerdo dos encarnados que teve muitíssimas oportunidades de jogar com o escocês.
No estúdio da Renascença, o canhoto começou por dizer estar muito agradecido a Souness, agora comentador na televisão. Revelou que os padrões subiram com o antigo futebolista do Liverpool e até admitiu que a contratação de várias atletas britânicos para o Benfica lhe trouxe alguns dissabores, assim como a instabilidade no clube, onde até salários em atraso houve.
Porém, a história das histórias chegou quando lhe perguntaram como era o britânico nas peladinhas. Não se falou nas peladinhas, mas antes num episódio digno de esbugalhar os olhos de qualquer um.
“Ele gostava das bolas divididas, mas houve uma altura em que disse para não sermos agressivos nos treinos”, começa a contar o antigo defesa esquerdo de Benfica, Bordéus e Feyenoord. “Nós tínhamos um jogador que era o Tahar, marroquino, não sei se se lembram. Ele era muito agressivo. Então, o Souness disse: ‘Tens a mania que és mau, que bates em todos…’”
E lá levou o africano para a circunferência do meio-campo, colocou a bola no meio e posicionaram-se cada um de um lado, para ver quem chegava primeiro à bola.
“Só não partiu a perna ao Tahar porque não quis, abriu-lhe a perna toda”, revela, garantindo que era mesmo assim, afinal estava lá a assistir a tudo. Souness finalizou aquele exercício de liderança implacável e inverossímil com a frase: “A partir de agora, vais perceber o que fazes de mal aos teus colegas…”
No estúdio, o silêncio misturou-se com risos tímidos e com o som mudo que faz o esgar dos rostos. “Há outra…”, promete o antigo futebolista.
“Houve um jogo particular, creio que com o Sturm Graz, na segunda época do Souness, no estágio de inverno. Houve um sururu, o Scott Minto envolveu-se lá com uns jogadores. Ao intervalo, o treinador tirou o Scott Minto, o Nuno Gomes e os jogadores que geraram algum conflito. E veio para o banco.”
Até aqui tudo bem. “No fim do jogo, no túnel, houve uma confusão. Um dos jogadores agarrou o Nuno e agrediu-o. O Souness veio direito a eles, começou a virar tudo à batatada, meteu a equipa toda no balneário. Sozinho, resolveu tudo. É uma pessoa com um espírito de equipa, trouxe muitos bons valores. Aprendi muita coisa com ele.”
Graeme Souness fez duas temporadas no Benfica, entre 1997 e 1999. Antes, treinara o Southampton e o Galatasaray, onde espetou a bandeira do clube no coração do relvado do rival Fenerbahçe, prometendo uma tempestade em Istambul. Mais atrás, foi treinador de Liverpool e Rangers.
Na Luz, na primeira temporada ficou em segundo lugar, atrás do FC Porto de Jardel e companhia, e alcançou a semifinal da Taça de Portugal. Na segunda época, os benfiquistas não foram além do terceiro lugar, caindo na quinta ronda da Taça e na fase de grupos da Liga dos Campeões.