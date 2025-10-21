"Tens a mania que és mau": Souness não partiu a perna a Tahar num treino do Benfica "porque não quis"

E Mourinho confirmou que o Newcastle lhe aquece a alma. Essa admiração brotou da “paixão” e do “orgulho” com que Bobby Robson falava no clube. O treinador do Benfica, que vai defrontar esta noite os ‘magpies’, confessou até que trocou algumas palavras com o busto do seu antigo mentor que descansa na receção do clube inglês. Na primeira época no Chelsea, José Mourinho testou o sabor amargo da derrota contra o antigo clube de Robson e tropeçou na quinta ronda da FA Cup. O único golo do jogo foi de Patrick Kluivert. Os ‘blues’ jogaram contra o Newcastle com alguns suplentes, pois visitavam o Camp Nou para a Champions, três dias depois. O treinador desse Newcastle era Graeme Souness, o senhor do bigode que treinou o Benfica no final do século XX. Foi por esta ligação improvável entre Benfica, Newcastle e Mourinho que a “Tertúlia Bola Branca” convocou Bruno Basto, o então jovem lateral-esquerdo dos encarnados que teve muitíssimas oportunidades de jogar com o escocês. Veja aqui a Tertúlia Bola Branca com Bruno Basto sobre gigantes da Taça e da Champions No estúdio da Renascença, o canhoto começou por dizer estar muito agradecido a Souness, agora comentador na televisão. Revelou que os padrões subiram com o antigo futebolista do Liverpool e até admitiu que a contratação de várias atletas britânicos para o Benfica lhe trouxe alguns dissabores, assim como a instabilidade no clube, onde até salários em atraso houve.

Porém, a história das histórias chegou quando lhe perguntaram como era o britânico nas peladinhas. Não se falou nas peladinhas, mas antes num episódio digno de esbugalhar os olhos de qualquer um. “Ele gostava das bolas divididas, mas houve uma altura em que disse para não sermos agressivos nos treinos”, começa a contar o antigo defesa esquerdo de Benfica, Bordéus e Feyenoord. “Nós tínhamos um jogador que era o Tahar, marroquino, não sei se se lembram. Ele era muito agressivo. Então, o Souness disse: ‘Tens a mania que és mau, que bates em todos…’” E lá levou o africano para a circunferência do meio-campo, colocou a bola no meio e posicionaram-se cada um de um lado, para ver quem chegava primeiro à bola. “Só não partiu a perna ao Tahar porque não quis, abriu-lhe a perna toda”, revela, garantindo que era mesmo assim, afinal estava lá a assistir a tudo. Souness finalizou aquele exercício de liderança implacável e inverossímil com a frase: “A partir de agora, vais perceber o que fazes de mal aos teus colegas…” No estúdio, o silêncio misturou-se com risos tímidos e com o som mudo que faz o esgar dos rostos. “Há outra…”, promete o antigo futebolista.