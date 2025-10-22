Ampliar estádio e o Seixal, espaço para modalidades. Martim Mayer com projetos acima de 200 milhões

Martim Mayer, candidato às eleições do Benfica, apresentou a sua proposta para o património do clube. Entre as novidades inclui-se as expansões do Estádio da Luz e do Benfica Campus, bem como a construção de um campus das modalidades.

Expansão da Luz

Para o estádio da Luz, está previsto o aumento da lotação do recinto para 83 mil espectadores, a criação de uma nova cobertura e a remodelação da fachada e da envolvente exterior.

Segundo a candidatura, este projeto tem uma estimativa orçamental de 100,9 milhões de euros: 75 milhões pela ampliação do estádio, 16,750M pela nova cobertura e 9,150M pela modernização do exterior. A obra seria realizada em quatro anos.

Casa das Modalidades

A candidatura “Benfica no Sangue” pretende construir um “Benfica Campus das Modalidades”, um complexo desportivo e residencial para todas as modalidades: três campos de andebol, quatro de basquetebol, três de futsal, dois de hóquei em patins, uma piscina olímpica, uma piscina de polo aquático, um pavilhão para combate, outro para ginástica, além de dois campos de râguebi e um complexo de atletismo.

O espaço terá ainda um edifício com diversos serviços (Departamento de Performance, CAR, clínica desportiva, ginásio, medicina de reabilitação e fisioterapia, nutrição e psicologia) e três residências: uma com 200 quartos, outra com 100 estúdios e outra com 100 apartamentos T1 e T2, além de zonas comuns e de restauração de apoio às residências.

O Benfica Campus das Modalidades terá igualmente uma zona comercial com restauração, lojas de desporto, um auditório, um skate park, um centro de escalada, um centro de padel, espaços verdes e estacionamento.

Segundo a candidatura, a obra custaria 69,6 milhões de euros e demoraria quatro anos.

Martin Mayer acredita que o espaço terá 25 hectares e seria instalado nos concelhos de Loures, Amadora ou Oeiras.

Expansão do Benfica Campus

A expansão do Benfica Campus teria um estádio de futebol feminino com capacidade para até 10 mil lugares, quatro novos campos sintéticos de treino, um colégio e um edifício residencial com 200 estúdios. O projeto prevê ainda a expansão do centro de reabilitação desportiva, incluindo da piscina.

A obra custaria 49,2 milhões de euros e seria concretizada em quatro anos.

Os projetos foram desenvolvidos pelas empresas CBRE (responsável pelas infraestruturas de Camp Nou e Santiago Bernabéu), MAP Group e AQA Arquitetos.