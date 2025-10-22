“Benfica é uma equipa sem espírito competitivo”: Gaspar Ramos esperava mais de Mourinho

Desilusão. Desgosto. Desmotivação. José Gaspar Ramos não poupa nas críticas à equipa do Benfica e não guarda os sentimentos negativos após mais uma derrota dos encarnados na Liga dos Campeões, desta vez às mãos do Newcastle. O antigo vice-presidente das "águias" falou a Bola Branca esta quarta-feira e assume que esperava mais de José Mourinho ao comando da equipa, mas também com a atitude dos jogadores no alvo.

Para o ex-dirigente – que foi também diretor-geral do futebol do Benfica durante oito temporadas –, o técnico português tem cometido erros que podem mesmo hipotecar o futuro como treinador na Luz. "Ele tem de ser o Mourinho que nós conhecemos no passado. Porque senão não é um treinador para o futuro do Benfica. É realmente um treinador do passado. Tem de se ajustar à realidade, tem de ser consciente em relação àquilo que diz e àquilo que faz", afirma Gaspar Ramos.

O antigo vice-presidente vai mais longe quanto ao impacto do treinador setubalense, que esperava que fosse maior a curto prazo. "Pensava que melhorasse mais a equipa, efetivamente pensava. O José Mourinho é um treinador com um currículo invejável e incontestável. Eu pensei que ele, ao conhecer o plantel do Benfica, que até elogiou numa determinada altura, pudesse, com algumas transformações em termos de modelo de jogo e incutindo um bocadinho mais de espírito competitivo, transformar a equipa. Mas o que é certo é que não o tem feito. E tem, do meu ponto de vista, cometido erros, como qualquer outro treinador pode cometer".

Mas que erros são esses? Para Gaspar Ramos foram visíveis principalmente em Newcastle. "Errou logo na forma como começou a constituir a equipa, pondo o Tomás [Araújo] na lateral esquerda. E depois, no fim do jogo, justificou-se dizendo que não tinha feito substituições mais cedo porque não queria comprometer os jogadores que iam entrar, uma vez que o resultado já estava em 3-0. Pois, mas não era quando estava 3-0 que ele devia ter feito as substituições, era quando estava 1-0. Nessa altura já se percebia que a equipa tinha caído, e ele tinha a obrigação de se aperceber disso e fazer as substituições necessárias", afirma o ex-dirigente a Bola Branca.

Mas as críticas não são apenas direcionadas ao treinador. Gaspar Ramos até gostou da primeira parte, mas há uma questão transversal a outros jogos e momentos da equipa: a atitude competitiva. "Eu gostei da atitude da equipa naqueles primeiros vinte minutos. A equipa pressionou bem e teve até algumas oportunidades, mas depois reduziu-se àquilo que tem sido a normalidade das exibições da equipa: uma equipa sem espírito competitivo e que, naturalmente, ficou completamente dominada. Acabámos realmente numa situação preocupante e, de algum modo, para todos nós, benfiquistas, isto é desmoralizante", admite o ex-dirigente, que começa a fazer contas a uma possível passagem do Benfica na Liga dos Campeões.

"Eu acredito sempre, mas começo a ficar, de algum modo, tão desgostoso e desiludido que começo a deixar de acreditar. Porque, se a equipa se mantém neste estado desmotivacional, não vai ser fácil. As outras equipas também são competitivas, e portanto vamos ter grandes dificuldades."

Mas será resultado das eleições do próximo dia 25? Sobre isso, o antigo vice-presidente do Benfica é perentório: não. "Eu acho que isso não tem impacto. Estas coisas não mexem com a equipa. São situações normais no clube e que os profissionais entendem. Os jogadores, quando entram em campo, olham para o jogo em si e para a responsabilidade que têm relativamente a ele, e não estão preocupados com as eleições ou com o que quer que seja que não lhes diga respeito". O Benfica vai a eleições no próximo sábado, dia 25 de outubro. Desde que pegou no comando técnico do Benfica, José Mourinho tem apenas três vitórias em sete jogos.