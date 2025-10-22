Rui Costa. “Bruno Lage e Mourinho elogiaram muito o plantel”

22 out, 2025 - 23:34
O presidente e recandidato ao Benfica, Rui Costa, defende o plantel dos encarnados, após mais uma derrota na Liga dos Campeões.
Em declarações à RTP, Rui Costa lembra que “Bruno Lage disse quando saiu que fez um plantel em sintonia com a estrutura, Mourinho quando chegou elogiou muito o plantel”.
“Não podemos analisar só por esta fase o plantel. Mesmo neste sentido, como em todos os anos do meu mandato, sempre que entendamos melhorar ou reforçar alguma posição no mercado janeiro, que seja viável, cá estaremos para o fazer”, acrescentou.
O Benfica vai ter eleições no próximo sábado, dia 25. Há seis candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.