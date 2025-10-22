Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Rui Costa. “Bruno Lage e Mourinho elogiaram muito o plantel”

22 out, 2025 - 23:34

Apesar disso, candidato admite reforçar o plantel em janeiro, se ainda estiver na presidência do clube.

O presidente e recandidato ao Benfica, Rui Costa, defende o plantel dos encarnados, após mais uma derrota na Liga dos Campeões.

Em declarações à RTP, Rui Costa lembra que “Bruno Lage disse quando saiu que fez um plantel em sintonia com a estrutura, Mourinho quando chegou elogiou muito o plantel”.

“Não podemos analisar só por esta fase o plantel. Mesmo neste sentido, como em todos os anos do meu mandato, sempre que entendamos melhorar ou reforçar alguma posição no mercado janeiro, que seja viável, cá estaremos para o fazer”, acrescentou.

O Benfica vai ter eleições no próximo sábado, dia 25. Há seis candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

