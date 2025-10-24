"Capítulo encerrado". Mourinho só pensa no campeonato e confia que pode ser líder até janeiro

José Mourinho salienta que o Benfica tem de saber "encerrar o capítulo" da Liga dos Campeões e pensar apenas no campeonato, que acredita que poderá estar a liderar até janeiro, altura em que planeia ir ao mercado.

"Estou otimista que ao nível interno vamos estar ali, até janeiro, o mais perto possível dos nossos rivais, eventualmente à frente. E estou completamente convencido de que quando nós conseguirmos fazer os nossos primeiros três pontos vamos meter-nos na luta e lutar até ao fim para nos qualificar-nos", salienta em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador, que também confia na vitória frente ao Arouca.



No inverno, o técnico, que garante continuar a gostar do plantel do Benfica, admite também que planeia ir ao mercado de transferências: "Às vezes, basta um ou dois jogadores para melhorarem uma equipa e permitirem dinâmicas diferentes, e em janeiro o Benfica vai ter seguramente um ou dois jogadores que vão mudar a dinâmica."

Declarações na antevisão da receção ao Arouca, no sábado, às 20h30, na Luz. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Próximo jogo: "Precisamos de ganhar. Não estamos em primeiro do campeonato, temos uma desvantagem de quatro pontos e de um ponto para superar. Precisamos de ganhar jogos. No último jogo, empatámos fora. No último jogo em casa, foi difícil mas conseguimos os três pontos. Temos de continuar na senda dos bons resultados, porque quem vai atrás não tem muito espaço. É importante para nós ganhar o jogo e manter pressão sobre os nossos dois rivais, que estão à nossa frente no campeonato. O objetivo é esse."

Preparação: "Temos a lesão do Dedic, que o afasta deste jogo, mas a equipa está bem. Obrigatoriamente, temos de ter uma mentalidade de ser capazes de encerrar capítulos, e o capítulo do Newcastle foi encerrado."

Derrota com o Newcastle: "De uma maneira muito objetiva, diria que a Champions League agora é para esquecer durante um par de semanas, e relembrar só que há 16 ou 18 equipas com zero, um, dois, três pontos, o que significa que estamos a três pontos de uma posição de classificação. Há ali um espaço importante entre as equipas que têm seis, sete, oito, nove pontos, que pode ser controlado por nós fazendo pontos, ganhando os jogos que aí vêm."

Arouca: "Esperamos um adversário típico destes adversários das posições tranquilas na tabela. Adversário que têm qualidade para ter épocas tranquila, tranquilidade para poder desenvolver um bom jogo, um bom futebol, que não sentem nenhum tipo de pressão: nem a pressão de jogar para o título, nem a pressão de descer. Boas equipas, bons jogadores, bem treinadas, que obviamente vêm para nos criar dificuldades, mas acredito nos meus, no pouco mas bom trabalho que fizemos, principalmente hoje. Trabalhámos bem, sabemos o que temos de fazer, e acredito, com todo o respeito ao Arouca, ao seu treinador e aos seus jogadores, que vamos ganhar."

Opção para lateral-direito entre Tomás Araújo e Fredrik Aursnes: "São as nossas duas opções. Opções diferentes, no sentido das qualidades, mas iguais, porque ambos são adaptações. O Tomás é central, o Fredrik é médio. Ambos já jogaram nesta posição esta época. O Tomás é uma opção mais conservadora, o Fredrik é uma opção mais ofensiva. O Leandro vai com a equipa B à Vila da Feira. Há miúdos que precisam de jogar. Entre jogar e às vezes estarem connosco e não jogar ou jogar pouco, de vez em quando é importante para eles irem à equipa B. O Leandro vai amanhã à Vila da Feira."

Eleições: "Sou sócio e vou votar."

Arouca II: "Como eu dizia, são equipas que jogam bem, são equipas que não têm aquela pressão, que umas vezes catapulta as equipas para serem melhores, mas na maioria das vezes a pressão atrofia um bocadinho o desenvolvimento das equipas, principalmente da qualidade de jogo. O Arouca está nesse patamar de tranquilidade, bem treinada, com bons jogadores. Já roubou pontos ao Benfica na Luz na época passada, vem seguramente com essa intenção. Eu acredito que nós vamos conseguir ganhar. É um dia de grande benfiquismo, é um dia em que todas as pessoas que vão ao estádio, vão ao estádio para viver Benfica. Viver Benfica ao nível eleitoral, viver Benfica ao nível do jogo. Obviamente que muitos, ou a maioria, frustrados, como nós, com o resultado da passada terça-feira. Jogo difícil amanhã, mas acredito com o benfiquismo ao mais alto nível e acredito que a equipa vai dar resposta e que vamos ganhar o jogo."

Derrota com o Newcastle II : "De um modo muito pessoal, acho que nós somos grandes demais para estarmos contentes com o mal dos outros. Acho que somos grandes demais para isso, mas a realidade é que as equipas que nesta jornada de Champions jogaram contra as equipas inglesas levaram todas 'pesado', porque efetivamente são equipas com uma dimensão grande. E eu não queria voltar atrás, mas volto atrás só de uma maneira muito sucinta, para dizer que fizemos uma muito boa primeira parte, uma primeira parte com personalidade, de uma equipa que quis ganhar, que podia ter marcado primeiro, que foi igual a um adversário mais poderoso, e depois na segunda parte efetivamente colapsámos ao nível mental e da organização. É a este nível que nós estivemos a trabalhar, nessa disciplina de jogo que nós temos de manter."

Eleições II: "Respeito todos os candidatos ao máximo, olho para o meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente. E sei em quem vou votar. Quer saber em quem? No Benfica. Vou votar no Benfica."

Plantel é bom ou não? "Gostava tanto do plantel do Benfica que lhes quis tirar um jogador importantíssimo e fiz tudo para isso. E se calhar um dos motivos por que acabei por sair do F tão cedo teve a ver com a frustração de não ter conseguido esse jogador fundamental. E foi com muita pena que de maneira indireta contribuí para que o plantel do Benfica fosse diferente. Culpa minha. Fiz tudo para ter esse jogador comigo, acabei por não o ter comigo nem no F nem no B. É verdade que gosto do plantel do B, gosto muitas coisas. É verdade também que, e vocês conhecem-me como treinador e comunicador, ao jogar contra o Benfica o que eu quis também foi retirar pressão ao meu lado e meter no Benfica, levando inclusive para o ponto de vista da história, da tradição, da dimensão, da familiaridade com a Champions. Mas também é verdade que eu acho, e todos achamos... Acho eu, acha a estrutura, acham os outros candidatos, acham os adeptos, achamos todos, que nos falta qualquer coisa. Isso não são dez, nem dez, nem 15, nem cinco jogadores. Às vezes, basta um ou dois jogadores para melhorarem uma equipa e permitirem dinâmicas diferentes, e em janeiro o Benfica vai ter seguramente um ou dois jogadores que vão mudar a dinâmica do Benfica. Falaram de um banco muito jovem. Se há alguém que gosta de lançar jogadores jovens, eu sou um deles. Se há alguém que tem uma história com jogadores assim, sou eu. Estou completamente de acordo que no nosso plantel existam este tipo de jovens, uns que vão conseguir chegar ao mais alto, outros nem tanto. Estou otimista que ao nível interno vamos estar ali, até janeiro, o mais perto possível dos nossos rivais, eventualmente à frente. E estou completamente convencido de que quando nós conseguirmos fazer os nossos primeiros três pontos vamos meter-nos na luta e lutar até ao fim para nos qualificar-nos."

Prestianni de volta: Foi uma boa decisão deixá-lo ir. É difícil dizer que não quando o jogador quer ir. Achámos também que devia para jogar, competir, desenvolver-se, sentir a responsabilidade e a pressão de jogar por uma grande seleção, sentir o que é jogar uma meia-final e uma final. Voltou, já treinou ontem e hoje, está convocado, está no grupo e pode ser uma opção para nós, principalmente vindo com confiança. Tristeza de perder, mas alegria de as coisas lhe terem corrido bem. Seguramente terá minutos amanhã e pode ajudar-nos.

Eleições III: "Sempre trabalhámos tranquilos. Honestamente, acho que o período pré eleitoral deve ter sido estimulante para os candidatos, porque o Benfica é assim. Deve ser extenuante. Nós não, ao nível do nosso trabalho e dia a dia, conseguimos sempre vedar. Claro que, em casa, chegam ecos, no mínimo. Mas não teve nenhum tipo de influência negativa, fizemos o nosso trabalho o melhor que pudemos."