  • Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Em Destaque
Eleições Benfica

Mais de 160 mil sócios podem escolher presidente do Benfica

24 out, 2025 - 19:39 • Lusa

As urnas estão abertas, este sábado, entre as 8h30 e as 22h00.

As eleições que se realizam este sábado para os órgãos sociais do Benfica contam com 160.182 sócios habilitados a votar, informou a Mesa da Assembleia Geral do clube, em relação que consta no caderno eleitoral.

Apesar de um universo de mais de 400.000 associados, apenas estão habilitados a votar sócios com mais de um ano de filiação ao clube e aqueles que tenham as quotas regularizadas até às 48 horas prévias ao ato eleitoral.

No Benfica, o número de votos dos associados cresce consoante a antiguidade na filiação, com, de acordo com o caderno eleitoral, 46.421 sócios a terem três votos, 30.013 com 10 votos, 56.703 com 20 votos e 27.045 com 50 votos.

Na votação, os sócios irão depositar quatro boletins em urna, votando para a Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal (órgãos sociais) e para a Comissão de remunerações (órgão estatutário).

As eleições distribuem-se por 107 locais de voto, com o Estádio da Luz a contar com o pavilhão número um e número dois, estando os restantes locais distribuídos por todo o continente, ilhas e estrangeiro.

As urnas abrem às 8h30 e encerram às 22h00, sendo as janelas horárias dos Açores e estrangeiro adaptadas ao horário no continente e Madeira.

É esperada grande afluência de sócios, sendo expectável que se bata o recorde de 40.085 votantes no ato eleitoral de 2021, prevendo-se uma contagem pela madrugada dentro.

Na corrida à liderança para o quadriénio 2025-2029, as listas estão previamente definidas, sendo os candidatos Martim Mayer (Lista B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), Luís Filipe Vieira (E), João Noronha Lopes (F) e Rui Costa (G).

O advogado João Ferreira Leite lidera uma lista única (A) à Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (mais de 50%), será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 8 de novembro.

