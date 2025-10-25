Cristovão Carvalho pressente que haverá "uma surpresa durante a madrugada"

Cristovão Carvalho acredita que haverá "uma surpresa durante a madrugada", após a contagem dos votos das eleições do Benfica.

Em declarações aos jornalistas, o candidato da Lista D admite sentir "os sócios divididos", no entanto, também deteta grande conhecimento dos projetos de cada um dos seis candidatos à presidência do clube.

"Acho que vamos ter uma surpresa, durante a madrugada vamos ter uma surpresa, vamos aguardar, ver se será em candidatos que agora não estão no topo – estou muito confiante e muito feliz. Já tenho seguramente alguns votos, há grande vontade de mudança no Benfica. Acho que vou ter uma votação fantástica para ir a uma segunda volta, acho que vai mesmo haver", afirma.

Este sábado é "dia de começar a tomar decisões" e Carvalho considera que "as coisas estão a correr bem, tirando uma ou outra coisa que está a ser resolvida".

E deixa um apelo: "Venham votar, mesmo com esta chuva, porque é importante. O Benfica tem de mudar, vamos deixar para os sócios. Dizem-me que querem um Benfica europeu."