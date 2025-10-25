Menu
Eleições do Benfica

​João Diogo Manteigas: "Vou ser presidente do Benfica já este ano"

25 out, 2025 - 14:56 • Inês Braga Sampaio

Candidato da Lista C espera que "se inicie aqui a grande mudança" e enaltece afluência às urnas: "Não há nada igual a isto no mundo, nem Bayern nem Barcelona."

João Diogo Manteigas acredita que vai ser presidente do Benfica e enaltece a demonstração de "poder" do clube, perante a afluência dos sócios às urnas.

"Mostra poder do Benfica. Não interessa se há divisão de votos, cada um vota com consciência. Isto mostra qual é o maior clube de Portugal e do mundo. É o Benfica. Não há nada igual a isto no mundo, nem Bayern nem Barcelona", declara, em declarações aos jornalistas, antes de ir votar.

Após o voto, Manteigas admite que haverá segunda volta e mostra-se confiante: "Todo o feedback que recebemos é amplamente positivo. Vou ser presidente do Benfica já este ano."

O candidato da Lista C reforça a ideia de que estas eleições representarão um ponto de viragem.

"Espero que se inicie aqui a grande mudança. Sem dúvida vamos bater o recorde de um ato eleitoral no Benfica, contribuímos todos para isto, em especial a nossa candidatura. É um orgulho enorme. Vejam a chuva que faz hoje. Isto é o Benfica", enaltece.

Terá havido imprecisões no cumprimento de regras em algumas Casas do Benfica, algo que para Manteigas "não é uma situação preocupante, mas as regras são para cumprir". Quanto à insuficiência de boletins de voto, revela que "já foram compensados". E sustenta que este é um grande dia para o clube.

"É um dia à Benfica, estou a falar por todos os benfiquistas, gostem de mim ou não. Estamos nos últimos 25 anos na maior prova de benfiquismo que existe. E isto não acontece em mais nenhum clube do mundo", vinca.

