Eleições do Benfica

Luís Filipe ​Vieira: "Grande investimento do Benfica tem de ser no Seixal"

25 out, 2025 - 15:26 • Inês Braga Sampaio

Ex-presidente pretende terminar o que começou e enaltece a afluência dos sócios às eleições: "Significa vitalidade e paixão."

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica e pela primeira vez candidato desde que deixou o clube, em 2021, sublinha a necessidade de investir no Seixal.

"A estratégia do Benfica tem de passar sempre por aqui e o grande investimento que o Benfica tem de fazer é precisamente aqui no Benfica Campus porque é daqui que tem de partir toda a nossa estratégia. E no Benfica alguém tem de assumir, quem for o presidente, que o Benfica, todo o investimento que fez e continuará a fazer, tem de passar por aqui. As nossas grandes aquisições têm de ser daqui, temos de começar a criar uma equipa com identidade à Benfica", salienta, em declarações aos jornalistas, após votar, precisamente no Seixal.

E por onde passa esse investimento? Vieira explica: "Passa pelo que está programado, fazer o colégio, o hotel, a expansão do Seixal e cada vez nos focarmos mais em ter o maior capital humano do país a trabalhar para ser possível termos grandes atletas, com diretrizes para o nosso treinador."

Vieira, candidato da Lista E, também critica Rui Costa por o que entende ser uma desatenção às Casas do Benfica.

"Este presidente estão há quatro anos e nas Casas do Benfica ainda está a minha fotografia. É sinal de que ninguém olhou para as Casas do Benfica, e elas são muito importantes para toda a estratégia do Benfica. Não é só no Estádio da Luz que se fomenta o benfiquismo. Quem está nas Casas fomentam todos os dias. E não é dar-lhes privilégios, é dar-lhes orientação", assinala.

Por fim, o ex-presidente encarnado enaltece a afluência dos sócios às urnas, que "significa a vitalidade e paixão" do Benfica, e explica a sua candidatura.

"Mostrei disponibilidade para vir acabar aquilo que comecei. Se me derem esse voto, com certeza que saberei cumprir", afiança.

